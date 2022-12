Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản vì thay đổi chính sách an ninh

Triều Tiên ngày 20/12 cảnh báo việc Nhật Bản “lật ngược” chính sách an ninh quốc phòng là "sai lầm” và “rất nguy hiểm", đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.

Quân nhân Triều Tiên trong lễ duyệt binh năm 2017. Ảnh: AP.

“(Triều Tiên) một lần nữa khẳng định rằng (chúng tôi) có quyền thực hiện bước đi quân sự kiên quyết và dứt khoát để bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích cơ bản trước diễn biến phức tạp trong môi trường an ninh khu vực do động thái của Nhật Bản”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong tuyên bố do hãng thông tấn KCNA đăng tải.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Nhật Bản đã chính thức hóa “khả năng tấn công phủ đầu” và chính sách an ninh mới của nước này sẽ kéo theo sự thay đổi cơ bản trong môi trường an ninh Đông Á, Reuters đưa tin.

“Nhật Bản sẽ sớm nhận ra rằng họ đã có lựa chọn sai lầm và rất nguy hiểm”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra vài ngày sau khi Nhật Bản công bố đợt củng cố tiềm lực quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II.

Trong chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố hôm 16/12, Tokyo đặt ra tham vọng đóng vai trò tích cực hơn trong an ninh khu vực, Financial Times đưa tin.

“Môi trường an ninh của Nhật Bản rất xấu và phức tạp chưa từng thấy kể từ khi kết thúc (Thế chiến II)”, do đó chiến lược sẽ được triển khai trong thập kỷ tới. “Về cơ bản, chúng tôi sẽ củng cố khả năng phòng thủ như là sự bảo đảm cuối cùng cho an ninh quốc gia”.

Trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa, bao gồm tên lửa ICBM có thể vươn tới lục địa Mỹ. Một số tên lửa của Triều Tiên cũng đã bay qua Nhật Bản hoặc rơi xuống vùng biển gần nước này, khiến Tokyo lên án.