Triệu tập nhóm lạng lách, bốc đầu xe trên cầu 950 tỷ

Nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách và bốc đầu trên cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị công an triệu tập.

Chiều 29/3, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã triệu tập gần 20 thanh, thiếu niên (nam và nữ) cùng trú tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để làm rõ hành vi chạy xe máy lạng lách, bốc đầu, gây mất trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h30 ngày 28/3, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển hàng chục xe máy tụ tập trên cầu Cửa Hội nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nhóm này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên đường dẫn lên cầu và đường Phạm Nguyễn Du và Bình Minh (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Nhóm thanh niên bị triệu tập, xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.

Bị triệu tập, nhóm thanh niên khai lập một nhóm kín trên mạng xã hội để giao lưu chạy xe bốc đầu. Họ đã hẹn nhau lên cầu Cửa Hội để “biểu diễn”.