Triệu tập nhóm đi xe máy mang hung khí làm náo loạn bãi biển ở Hà Tĩnh

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệu tập nhóm thanh niên đi xe máy mang theo hung khí làm náo loạn bãi biển gây mất an ninh trật tự.

Ngày 26/6, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa triệu tập nhóm vị thành niên thường xuyên đi xe máy cầm theo hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hung khí tự chế và các phương tiện nhóm đối tượng sử dụng đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an huyện Lộc Hà phát hiện các nhóm ở tuổi vị thành niên thường sử dụng xe gắn máy cầm theo các loại dao tự chế và tuýp sắt, dao rựa... tụ tập ở khu vực bờ biển Xuân Hải làm mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an thị trấn Lộc Hà, Công an các xã Thạch Kim, Thịnh Lộc, Phù Lưu, Bình An, Hộ Độ triệu tập làm việc với 15 người trong các nhóm thanh thiếu niên trên và xử lý các hành vi theo quy định pháp luật.

Nhóm vị thành niên được triệu tập lên cơ quan công an.

Cơ quan điều tra đang tạm thu giữ 3 xe gắn máy (đã thay đổi kết cấu), 5 dao phóng lợn tự chế, một dao quắm, 4 tuýp sắt và một số tang vật liên quan.

Từ sự việc này, cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cần chú ý quản lý con em mình đang trong lứa tuổi học sinh, trong thời gian nghỉ hè cần tìm đến các hoạt động vui chơi bổ ích, không tham gia các nhóm thanh niên xấu, có hành vi gây mất ANTT.