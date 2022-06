Triệu tập nhóm đập phá tài sản của cụ bà gần 80 tuổi

Khi bà Thanh ở nhà một mình, khoảng hơn 10 người xông vào nhà đập phá tài sản.

Chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đã triệu tập một số người có hành vi xông vào nhà cụ bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) đòi nợ và đập phá tài sản.

Chiều 27/6, khi bà Thanh đang ở nhà một mình, khoảng hơn 10 người xông vào nhà đập phá, tài sản.

Đáng chú ý, trước đó, nhóm này đã lấy gạch đập hỏng camera gắn ở khu vực cửa chính. Sau đó, họ vào trong đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera...

Nhiều tài sản trong nhà bà Thanh bị nhóm này đập phá.

Trước sự liều lĩnh của nhóm người lạ mặt, bà Thanh chỉ còn cách van xin nhưng nhóm người này tiếp tục đập phá các đồ đạc trong nhà. Khi không còn tài sản gì để đập phá, nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc trên, chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành đã triệu tập nhiều người liên quan đến trụ sở để điều tra.

Nguyên nhân được xác định là con trai ở chung nhà với bà Thanh nợ nần, nhưng chưa trả nên bị nhóm này kéo đến đập phá tài sản để đe dọa.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.