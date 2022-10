Triệu tập nhiều người liên quan vụ hỗn chiến làm 2 người chết

Điều tra vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa nhiều người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Camera ghi cảnh hỗn chiến làm 2 người chết ở Bình Dương Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm người đang nhậu thì có nhiều thanh niên cầm hung khí đến tấn công chém. Hỗn chiến xảy ra làm 2 người tử vong tại chỗ.

Ngày 15/10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong.



Danh tính các nạn nhân là Phan Gia Huy (20 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi, ngụ TP Thuận An).

Hiện trường vụ án mạng ở Bình Dương. Ảnh: Tuấn Ngọc.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 14/10. Thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn đã đánh nhau tại một quán nhậu ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong. Qua truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã xác định nhiều người có liên quan và mời về trụ sở làm việc.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thu thập tài liêu, chứng cứ, sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn để xử lý.