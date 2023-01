Triệu tập người đàn ông lăng mạ tổ công tác làm nhiệm vụ

Ông N.Đ.N. khai nhận đã sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn, khi thấy tài xế N. bị xử phạt, nên ông đã không kiểm soát được bản thân.

Ngày 27/1, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, đã làm rõ và triệu tập ông N.Đ.N. (60 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) tới làm việc về hành vi lăng mạ, chửi bới cán bộ tổ công tác 141 Công an thành phố.

Trước đó, khoảng 22h ngày 24/1 (tối mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), Tổ công tác Y2/141 Công an thành phố làm nhiệm vụ trên phố Phan Đình Phùng đã dừng ôtô do anh N.V.N. (40 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) điều khiển.

Sau hơn một giờ kiên trì tuyên truyền, giải thích của lực lượng chức năng, người lái xe mới chịu chấp hành đo nồng độ cồn. Theo đó, kết quả vi phạm được ghi nhận là 0,394 miligram/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ công tác 141 thực thi nhiệm vụ, một người đàn ông khác không liên quan đã tiến sát khu vực chốt làm nhiệm vụ và tự nhận là “chú” của lái xe N.

Sau khi xin bỏ qua vi phạm không được, người đàn ông này đã dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm với lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp đưa người này rời khỏi khu vực kiểm tra.

Bị triệu tập lên Công an phường Quán Thánh, ông N.Đ.N. khai nhận ngày hôm đó đã sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn. Khi thấy tài xế N. bị xử phạt, ông đã không kiểm soát được bản thân. Công an quận Ba Đình đang lập hồ sơ để xử lý.