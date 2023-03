Triệu tập người đàn ông đánh bé trai 14 tuổi

Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi đánh đập bé trai và tỏ ra rất ân hận.

Người đàn ông đánh liên tục vào đầu và mặt bé trai. Ảnh: Chụp từ clip.

Ngày 20/3, chỉ huy Công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã triệu tập người đàn ông đánh đập bé trai 14 tuổi tới trụ sở công an để làm việc.

Theo chỉ huy công an xã, người đàn ông là ông nội của bạn cháu bé bị đánh. Tại cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé và tỏ ra ân hận. Công an xã Hòa Thạch đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quốc Oai để tiếp tục xử lý.

Chỉ huy công an xã cho biết cháu bé và bạn mâu thuẫn trong lúc đá bóng. Sau đó, bạn đó về kể với ông, thì người đàn ông này bực tức, nên đánh bé trai 14 tuổi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông đánh liên tục vào mặt và đầu bé trai. Người này sau đó còn dùng dép đuổi đánh bé trai dù nạn nhân đã bỏ chạy.