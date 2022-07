Triệu tập chủ mỏ vàng trái phép ở khu vực giáp ranh Cao Bằng - Bắc Kạn

Điệp khai đã thuê 4 người khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Công an huyện Nguyên Bình đã triệu tập Trần Duy Điệp (sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) tới làm việc.

Tại cơ quan công an, Điệp khai đã thuê 4 người khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng và xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn.

Trước đó, ngày 18/7/2022, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Mai Long phát hiện 4 người khai thác vàng trái phép tại khu vực bờ sông Năng giáp ranh xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình với xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 1 máy xúc, 1 dàn sàng tuyển rửa khoáng sản, 1 máy nổ, 1 máy bơm nước và dầu Diezen phục vụ khai thác vàng. Những người này không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ các đồ vật, tài sản trên để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai được Trần Duy Điệp thuê thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng với tiền công cho mỗi người 6-8 triệu đồng/tháng.

Công an huyện Nguyên Bình đang điều tra xác mình, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.