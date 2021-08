Triệu tập 8 người đăng tin TP Vinh áp dung Chỉ thị 16 +

Cơ quan chức năng đã triệu tập hàng loạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật việc TP Vinh thực hiện Chỉ thị 16+ gây hoang mang dư luận.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập, làm việc với 8 người vì đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Việc đăng tin sai sự thật khiến nhiều người dân hoang mang, đi mua hàng dự trữ. Ảnh: P.T.

Theo cơ quan chức năng, ngày 19/8, dù UBND tỉnh Nghệ An chưa ban hành các quyết định nâng mức giãn cách xã hội ở TP Vinh nhưng nhiều cá nhân đã đăng tin sẽ áp dụng Chỉ thị 16+ từ 0h ngày 20/8 trên mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Nội dung thông tin đều thể hiện từ ngày 20/8, TP Vinh sẽ thực hiện chỉ thị 16+, phong tỏa thành phố, siết chặt việc đi lại của người dân để phòng, chống Covid-19.

Việc đăng tải thông tin không đúng sự thật khiến nhiều người dân đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Nghệ An cùng Sở Thông tin và Truyền thông cùng ngành chức năng đã triệu tập 8 người đăng tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm. Theo quy định, với các trường hợp đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, mức phạt từ 5-10 triệu đồng. Người đăng tin sai sự thật đầu tiên sẽ chịu mức phạt 10 triệu đồng.

Từ ngày 13/6 đến 20/8, Nghệ An ghi nhận 760 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 20 địa phương. Ngành chức năng đã áp dụng Chỉ thị 16 với TP Vinh và 13 huyện, thị. Các địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị 15.