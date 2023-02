Triệu tập 3 người hành hung nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đang triệu tập 3 người lên lấy lời khai, làm rõ hành vi và xem xét, xử lý theo quy định.

Người cầm đầu trong nhóm côn đồ này từng có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy đã phải đi cai nghiện bắt buộc.

Tối 19/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xô đẩy giữa 2 người mặc áo nhân viên gác chắn tàu với một số thanh niên tại vị trí gác chắn tàu đoạn giao với đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Hình ảnh trong clip cho thấy 2 nữ nhân viên gác chắn tàu bị nhóm thanh niên hành hung.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Công an phường Chính Gián đã đến hiện trường, thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân. Công an phường Chính Gián đã xác định được 3 người hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn tàu, mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Ba người có hành vi côn đồ được xác định là Dương Quang Tuấn (thường gọi là Lý Huỳnh, 39 tuổi) và Huỳnh Quang Huy (thường gọi là Nâu, 22 tuổi), cùng trú phường Chính Gián và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Dương Quang Tuấn tại cơ quan công an.

Tại công an phường, cả 3 nam thanh niên thừa nhận hành vi của mình. Dương Quang Tuấn khai họ mâu thuẫn với 2 nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Minh Nguyệt và chị Võ Thị Thùy Trinh cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê trong khi đóng gác chắn chờ tàu qua. Trong lúc chờ tàu lửa đi qua, nhóm thanh niên này buộc chị Trinh mở gác chắn cho họ đi qua, nhưng chị Trinh không đồng ý. Khi tàu lửa vừa đi qua, gác chắn được mở, nhóm thanh niên này dùng tay đánh tới tấp vào người chị Trinh. Lúc này, anh Nguyễn Văn Chuyển (27 tuổi), chồng chị Nguyệt vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên này hành hung, gây thương tích nhẹ.

Một nhân viên ngành đường sắt đang làm nhiệm vụ ở khu vực này bức xúc: "Đánh người thi hành nhiệm vụ là không được, phải lên án. Sự việc thế nào phải để cơ quan pháp luật giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm cho tới nơi tới chốn để tránh xảy ra sự việc tương tự như thế".

Theo lời khai của nhân viên gác chắn và các nghi phạm liên quan, trong lúc chuẩn bị đóng gác chắn cho tàu đi qua, Dương Quang Tuấn dừng xe máy và xuống đi vệ sinh ngay trong góc đường tàu, giữa chốn đông người, nên chị Nguyệt là nhân viên gác chắn lên tiếng phản đối hành vi vô ý thức đó. Bực tức với chị Nguyệt nên sau khi tàu đi qua, Tuấn đã tiến đến có lời qua tiếng lại rồi hành hung chị Nguyệt.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Chuyển cũng là nhân viên đường sắt vào can ngăn liền bị 2 người đi cùng là Huỳnh Quang Huy và Lương Huỳnh Minh Trí nhảy vào hành hung.

Ngày 21/2, Công an quận Thanh Khê tiếp tục triệu tập các nghi phạm này lên lấy lời khai, làm rõ những hành vi phạm tội. Trong 3 thanh niên hành hung nhân viên gác chắn, Dương Quang Tuấn là người cầm đầu, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuấn cũng đã được đưa vào Trường giáo dưỡng và 2 lần được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tại cơ quan công an, Dương Quang Tuấn thừa nhận hành vi côn đồ của mình: "Lúc đó tôi say, việc làm của tôi là sai, sai vì đi đánh phụ nữ. Ân hận, xấu hổ lắm cũng không muốn xảy ra việc đó nữa".

Thiếu tá Thái Phạm Đình Truyền, Đội phó Đội tổng hợp Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết hiện cả 3 bị hại là các bà Võ Thị Thùy Trinh, Đặng Thị Minh Nguyệt và ông Nguyễn Văn Chuyển đều có đơn không làm giám định thương tật vì họ cho biết, chỉ bị trầy xước nhẹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” và gây rối trật tự công cộng của các nghi phạm này.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết: “Vụ này công an quận xử lý nghiêm. Hiện cơ quan chức năng tập trung củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi rất côn đồ, rất hung hãn”.