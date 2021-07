Triệu tập 2 người đăng tin Sơn La có giám đốc công an tỉnh mới

Tú và Nam tự dự đoán Giám đốc Công an tỉnh Sơn La sẽ chuyển công tác về Bộ Công an và có người thay thế. Sau đó, Tú đăng nội dung trên lên Facebook.

Công an tỉnh Sơn La vừa triệu tập Trần Văn Tú (26 tuổi) và Nguyễn Sơn Nam (29 tuổi, cùng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý họ.

Theo cơ quan công an, ngày 3/7, Công an tỉnh Sơn La phát hiện bài đăng "Sơn La sắp có giám đốc công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???" trên Facebook và thu hút rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

Cảnh sát xác định đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt nên xác minh, làm rõ người đăng bài viết trên là Tú và Nam.

Tại trụ sở công an, hai thanh niên thừa nhận hành vi bịa đặt thông tin.

Theo lời khai, ngày 2/7, Nam nói chuyện với Tú về Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Vân vừa được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng và tự dự đoán vị giám đốc sẽ được điều chuyển về Bộ Công an công tác, đồng thời, người về thay chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La là đại tá Mai Hoàng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Sau đó, ngày 3/7, Tú dùng tài khoản Facebook tên Lò Việt Sơn đăng tải nội dung trên và tự động gỡ bỏ bài viết vào tối cùng ngày.