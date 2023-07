Triệu phú tự thân chia sẻ 3 bước cơ bản trong làm giàu

Theo triệu phú Ramit Sethi, đầu tư, gia tăng mức lương và tìm kiếm công việc phụ là những bước cơ bản trong làm giàu, nhưng không phải ai cũng biết cách áp dụng.

"Làm giàu có thể không khó như bạn nghĩ. Nhưng không phải tự nhiên mà một người lại trở nên giàu có", triệu phú tự thân, tác giả cuốn sách I Will Teach You to Be Rich Ramit Sethi cho biết.

Với kinh nghiệm 20 năm tìm hiểu về tài chính và tâm lý học, Sethi nói rằng ông biết những gì cần thiết để gia tăng tài sản cá nhân. "Những cách cơ bản để làm giàu thực sự đơn giản và nhàm chán, nhưng chúng rất có hiệu quả. Nếu làm được 3 điều cơ bản sau đây, bạn sẽ có số tiền đáng kể".

Đầu tư đúng cách

Theo Sethi, cách đầu tiên và quan trọng nhất để gia tăng sự giàu có là đầu tư. Triệu phú khuyên mọi người nên chủ động đầu tư một phần thu nhập hàng năm và tăng tỷ lệ phần trăm đầu tư đó lên 1% mỗi năm.

"Quy tắc tiền bạc của tôi là quy tắc tài chính khá đơn giản như tiết kiệm 10%, đầu tư 20%. Hơn nữa, bạn có thể điều chỉnh các con số dựa trên tình huống của riêng mình", Sethi nói.

Với triệu phú tự thân này, đầu tư không phải là "canh bạc" và cũng không phải là một "hình thức giải trí". "Đầu tư và quản lý tài chính là những công việc hết sức bình thường. Bạn hoàn toàn có thể học, thực hành và áp dụng thành công".

Sethi cho rằng cần lập kế hoạch tài chính cá nhân trong khoảng thời gian ngắn hạn đến dài hạn. Ví dụ, đặt mục tiêu tăng trưởng 5.000 USD trong độ tuổi 20. "Nếu biết đầu tư đa dạng và đúng cách, khoảng 20-40 năm sau, bạn sẽ có rất nhiều tiền".

Gia tăng mức lương

Sau khi học cách đầu tư tiền của mình, bước tiếp theo để trở nên giàu có là làm tăng mức lương. Sethi nói với CNBC: "Hãy học các kỹ năng thương lượng mức lương để được trả công xứng đáng với giá trị của bạn".

Sethi khuyên mọi người nên học các kỹ năng "deal lương".

Các chuyên gia về lương nói rằng mức lương của bạn phải nhiều hơn 40-60% so với mức tối thiểu. Tuy nhiên, trên thực tế, mức lương trung bình chỉ cao hơn khoảng 28% so với con số tối thiểu, theo báo cáo của Bloomberg.

Madelyn Machado, nhà tuyển dụng ở Florida, Mỹ, nói rằng ứng viên có thể hỏi các nhà tuyển dụng am hiểu về mức lương. "Những người này có thể sẽ có nhiều thông tin cập nhật và được cá nhân hóa hơn cơ sở dữ liệu trực tuyến. Sau đó, hãy lấy con số này cộng thêm 20.000 USD . Đừng bao giờ chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà bạn nhận được".

Công việc phụ

Theo Sethi, bước thứ ba trong làm giàu là theo đuổi công việc phụ. "Nếu bạn thực sự muốn tăng thu nhập của mình, hãy xem xét việc bắt đầu kinh doanh bên cạnh nghề nghiệp chính".

Sethi cho biết 3 bước kể trên rất đơn giản và có thể thực hiện được. Tuy nhiên, mọi người thường chỉ nghe và rất ít khi áp dụng. "Khi nói đến làm giàu, mọi người chỉ nghĩ đến những điều xa vời, viển vông. Nhưng thực tế, làm giàu là một công việc nhàm chán mà bạn phải làm đi làm lại mỗi ngày".