Grant Cardone, Giám đốc điều hành Cardone Capital, dự đoán xứ cờ hoa sẽ trở thành quốc gia của những người đi thuê nhà trước những tác động từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đến thị trường bất động sản.

Theo anh, với tình hình kinh tế hiện tại, nhóm triệu phú một chữ số (sở hữu khối tài sản từ 1 triệu USD ) sẽ là tầng lớp trung lưu mới. Quan điểm này đã bác bỏ suy nghĩ cho rằng 1 triệu USD có thể đảm bảo cuộc sống đủ đầy.

“Nếu ngân sách chi tiêu mỗi tháng là 4.000 USD , tương đương 48.000 USD /năm và không có khoản thu nhập nào khác, bạn sẽ khánh kiệt chỉ sau 21 năm. Suy ra, một người 30 tuổi có từng đó tiền trong tài khoản có nguy cơ bị phá sản vào năm 51 tuổi. Triệu phú về cơ bản là những người thuộc tầng lớp trung lưu luôn lo âu về tiền bạc”, Cardone giải thích.

Khái niệm này thực ra bắt nguồn từ câu nói của tỷ phú Peter Thiel: “Các triệu phú một chữ số không được tiếp cận với hệ thống luật pháp ở Mỹ”. Khi đó, ông đã giúp đô vật chuyên nghiệp Hulk Hogan trong vụ kiện chống lại Gawker Media LLC. vào năm 2016.

Một trong nhiều lý do khiến tình trạng lo lắng tăng cao có thể là vì suy thoái kinh tế. Cả Elon Musk, ông chủ của Tesla và Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đều cho rằng đây là điều không thể tránh khỏi.

Theo Cardone, hiện có khối tài sản hơn 600 triệu USD , có nhiều cách để tăng giá trị ròng trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

Một trong số đó là chọn thị trường ngách để tham gia, huy động vốn từ cộng đồng hoặc đầu tư vào quyền sở hữu hoàn toàn các bất động sản cho thuê, tòa nhà đa tiện ích sẽ sinh lợi trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Fortune, quan điểm của Cardone có thể chưa đúng với mọi thời điểm. Việc kiếm được 1 triệu USD không xảy ra trong một sớm một chiều với hầu hết người lao động.

Đó là con số khó đạt được khi họ thuộc tầng lớp trung lưu thực sự, theo định nghĩa của Trung tâm Nghiên cứu Pew: người độc thân kiếm được từ 30.003 USD đến 90.010 USD hoặc gia đình 4 người có thu nhập khoảng 60.000- 180.000 USD .

Giả sử mà Cardone đưa ra được cho là rất khó xảy ra vì phần lớn người Mỹ chưa muốn dừng việc kiếm tiền ở độ tuổi này, trừ khi họ là một phần của phong trào FIRE (tự do tài chính và nghỉ hưu sớm).

Mặc dù tài sản ròng có thể bao gồm bất động sản, quyền sở hữu ô tô, cả hai khoản này đều trở nên khó tiếp cận với tầng lớp trung lưu trong vài năm qua do “cú đấm bồi” của lạm phát, thị trường cạnh tranh và lãi suất cao.

Theo một cuộc khảo sát của Primerica, cứ 10 gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ thì có khoảng 8 nhà tích cóp, tiêu xài tằn tiện để trang trải chi phí sinh hoạt.

Còn giới thượng lưu thì tìm cách tăng thu nhập để theo kịp tốc độ lạm phát.

Theo một cuộc khảo sát từ Edelman Financial Engines, chưa đến một nửa (44%) triệu phú cảm thấy “rất thoải mái” về tài chính của họ và 29% nói rằng họ không cảm thấy giàu có.

Fortune còn đưa ra một lập luận rằng người giàu có thể lo lắng về tiền bạc nhưng điều đó không khiến họ trở thành tầng lớp trung lưu.

“ 1 triệu USD không còn như trước đây, nhưng nó vẫn có thể mang lại một cuộc sống hưu trí thoải mái nếu được thực hiện đúng cách. Ngay cả ví dụ nói trên của Cardone được áp dụng cho người đã nghỉ hưu ở tuổi 66, thì nó cũng được duy trì đến khi họ 87 tuổi”, Gates Little, chủ tịch của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), chia sẻ.

Định nghĩa về triệu phú một chữ số còn có thể thay đổi ở các thành phố khác nhau tùy thuộc vào mức sống chênh lệnh và tiền lương trung bình của người dân.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.