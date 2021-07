Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm thu hút ánh nhìn với đầm trễ vai

Nam diễn viên La Vân Hi gây lo ngại với thân hình gầy và gương mặt hốc hác. Vòng eo của nam diễn viên có chỉ số 62 cm, nhỏ như vòng eo phái nữ. Trên Sina, khi bị hỏi liệu có phải mắc chứng biếng ăn, La Vân Hi phủ nhận. Anh cho biết bản thân vẫn ăn uống đủ chất, nhưng không tăng cân. Nam diễn viên có vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ bé do di truyền.