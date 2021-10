Triều đại của các hoàng tử phi giới tính Kpop

SCMP ví SHINee là các hoàng tử của Kpop, đồng thời nhận xét quá trình hoạt động bền bỉ của nhóm như "một triều đại không có dấu hiệu kết thúc".

Ra mắt khán giả vào tháng 5/2008, trải qua hơn một thập kỷ hoạt động với nhiều biến động, SHINee vẫn là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu.

Album Don't Call Me được phát hành đã đạt vị trí số 1 trên hệ thống iTunes ở 56 quốc gia. Hiện, Key gặt hái thành tích khả quan nhờ album solo mới. Choi Min Ho chuẩn bị xuất hiện trong một tác phẩm truyền hình mới. Và thậm chí chỉ một bức ảnh chụp vội trong quân ngũ của Tae Min cũng đủ gây sốt trên mạng xã hội.

Với sức hút được duy trì suốt 13 năm không suy giảm, SCMP ngày 3/10 có bài viết ưu ái gọi SHINee là những hoàng tử của Kpop. Có 5 lý do khiến nhóm vẫn đứng trên đỉnh danh vọng, trong khi rất nhiều nhóm nhạc cùng thời đã tan rã hoặc đang chật vật bên kia sườn dốc sự nghiệp.

SHINee được gọi là "hoàng tử Kpop". Ảnh: SM Entertainment.

Biến hóa đa dạng trong âm nhạc

Theo KpopStarz, SHINee vốn là phép thử của SM Entertainment, và công ty không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhóm vì SHINee không đi theo khuôn mẫu hình ảnh và âm nhạc chuẩn mực của các nhóm thần tượng nam Kpop thời bấy giờ. Nhưng tài năng ca hát và vũ đạo của nhóm đã giúp SHINee vượt xa ngưỡng trông đợi của công ty chủ quản.

Khi ra mắt khán giả vào năm 2008, nhóm không chú trọng vào hát pop/dance-pop như phần lớn ca sĩ thần tượng, mà thể hiện kỹ năng ca hát qua các ca khúc Rn'B đương đại, pha trộn thêm nhiều dòng nhạc độc đáo, ít phổ biến.

SHINee có sự linh hoạt và nhạy bén trong âm nhạc. Ngoài các bản ballad du dương ăn khách hoặc dance-pop bắt tai, nhóm nhạc năm thành viên còn có nhiều ca khúc mang tính thử nghiệm, theo kịp hoặc thậm chí đón đầu xu hướng âm nhạc của thế giới vào từng thời điểm.

Chẳng hạn, với Everybody (tháng 10/2013), nhóm kết hợp dubstep vào ca khúc khi dòng nhạc này đang "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Trước đó, Dream Girl (tháng 2/2013) lại là bản hit đậm màu sắc electro-funk - dòng nhạc độc lạ ở Kpop. Why So Serious (tháng 4/2013) lại mang hơi hướm hard rock như những bản nhạc phim hoạt hình của Nhật Bản.

Nhóm nhạc 5 thành viên nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao nhờ cá tính âm nhạc độc đáo. Ảnh: SM Entertainment.

Năm 2015, SHINee phát hành View - ca khúc chủ đề album Odd, đây là bản nhạc cuốn hút và đậm chất deep house. Theo Billboard, album Odd đã giành được hạng 1 trên World Album Charts.

Với Don’t Call Me - ca khúc mới nhất được SHINee cho ra mắt hồi tháng 2, nhóm một lần nữa thử sức với dòng nhạc hip hop. Độ phổ biến của Don't Call Me chứng tỏ SHINee chưa bao giờ bị tụt lại trên dòng chảy âm nhạc, dù có sự xuất hiện của rất nhiều đàn em trẻ trung, hợp thời.

Tiên phong phá bỏ rào cản

Ca khúc đầu tay Replay của SHINee đã trở thành hit ngay khi được phát hành vào tháng 5/2008. Nhóm cũng "càn quét" toàn bộ giải thưởng dành cho nghệ sĩ trẻ triển vọng tại các lễ trao giải cùng năm. Chỉ trong vài tháng, nhờ kỹ năng ca hát vượt trội và ngoại hình thu hút, SHINee đã vươn lên vị trí nhóm nhạc hàng đầu.

Nhóm nhạc nhà SM còn là thần tượng Kpop đầu tiên tổ chức đêm nhạc riêng ở London, ngay tại Liên hoan phim Hàn Quốc ở Anh vào năm 2011. Korean Herald cho biết giám đốc điều hành của Abbey Road Studios (vào năm 2011) đã so sánh sức hút của SHINee với ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Trong giai đoạn thập niên 2000, SHINee là nhóm nhạc hiếm hoi bên cạnh H.O.T và Big Bang tự sáng tác nhạc và tham gia vào khâu sản xuất cho album của mình. Ca khúc Juliette (2009) do Jong Hyun viết lời và tham gia sản xuất không chỉ có độ phổ biến cao, mà còn giành nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc.

Một trong những điều khiến SHINee nổi bật trong lứa các nhóm thần tượng ra mắt cuối thập niên 2000 là hình tượng phi giới tính.

Tae Min nhiều lần nối tóc dài, theo đuổi hình tượng unisex độc đáo, khác biệt. Ảnh: MBC.

Các nhóm nhạc thế hệ thứ 2 của Kpop tập trung theo đuổi hình tượng nam tính, hoặc vui tươi, đáng tin cậy như những người bạn trai. Trong khi đó, SHINee dám phá vỡ lối mòn truyền thống, lựa chọn hình tượng unisex, vừa mạnh mẽ, vừa có chút nữ tính độc đáo.

Bắt đầu với quần skinny jeans, tới những bộ trang phục màu sắc bắt mắt, và những lần Tae Min, Min Ho nối tóc dài để quảng bá album, SHINee chưa bao giờ e ngại bị đánh giá trái chiều khi dám theo đuổi hình ảnh phi giới tính.

Trở thành biểu tượng thời trang

Có giai đoạn, giới trẻ Hàn Quốc trở nên quen thuộc với “trào lưu SHINee”. Phong cách thời trang đường phố của giới trẻ trở nên phong phú, đa sắc màu nhờ sức ảnh hưởng của SHINee.

Thời điểm vừa "chào sân" Kpop, em út Tae Min đã gây sốt nhờ kiểu đầu nấm giúp gương mặt trở nên đáng yêu, trẻ trung hơn. Sau đó, khi phát hành Juliette, SHINee đã lăng xê thành công mốt quần skinny jeans nhiều màu sắc - kiểu trang phục vốn được xem là chỉ dành cho phái nữ.

Quần skinny jeans trở thành mốt được nam giới yêu thích trong thời gian dài nhờ tầm ảnh hưởng và danh tiếng của SHINee, khi nhóm liên tục mặc kiểu quần trên qua các kỳ quảng bá album.

SHINee lăng xê kể tóc nấm và mốt quần skinny jeans màu sắc rực rỡ. Ảnh: SHINee's World.

Theo Envi, nhóm từng đạt danh hiệu biểu tượng thời trang tại Style Icon Awards. Các thành viên cũng thường được mời tham dự các sự kiện thời trang lớn, làm gương mặt đại diện cho thương hiệu xa xỉ hoặc sải bước trên sàn catwalk.

Sau 13 năm hoạt động trong Kpop, SHINee vẫn chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh hiệu biểu tượng thời trang, khi liên tục xuất hiện với những phong cách, tạo hình "độc nhất vô nhị".

Ví dụ, Tae Min đã tung ra MV Advice vào tháng 5 vừa qua với tạo hình phi giới tính quen thuộc. Nam ca sĩ 28 tuổi quay MV và lên sân khấu với mái tóc dài chấm vai, lớp trang điểm đậm và các mẫu trang phục quen thuộc của phái nữ như áo lưới, crop top.

Hay gần nhất, Key với album mới Bad Love khiến người hâm mộ mãn nhãn với hình ảnh thời thượng cùng mái tóc vàng óng, những chiếc khuyên xỏ độc đáo và bộ ảnh màu sắc nghệ thuật.

Sự nghiệp solo thành công

Không chỉ thành công khi hoạt động nhóm, sự nghiệp solo của các thành viên cũng đều có dấu ấn đáng nể. Cả 5 thành viên SHINee đều đã phát hành album, single solo.

Tae Min được xem là cá nhân có sự nghiệp solo rực rỡ nhất trong 5 người, nhiều ca khúc gây ấn tượng với khán giả và giới chuyên môn. Giọng ca sinh năm 1993 luôn theo đuổi hình tượng phi giới tính, mục tiêp phá vỡ các chuẩn mực cứng nhắc trong âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Ca khúc cá nhân nổi tiếng nhất của Tae Min là Move, không chỉ được khán giả yêu mến mà còn được hàng chục ca sĩ đàn em cover lại trong các sự kiện, buổi diễn lớn.

Key cũng có sự nghiệp solo đáng chú ý. Anh đẩy mạnh hoạt động cá nhân trong năm 2021, liên tục kết hợp với các nữ ca sĩ tên tuổi như Tae Yeon, Jeon So Yeon...

Trước khi qua đời, Kim Jong Hyun có sự nghiệp solo nổi bật, là tác giả nhiều bản hit của Lee Hi, EXO, IU... Ảnh: Panic Station.

Trưởng nhóm Onew phát hành album Voice và giành hạng 2 trên bảng xếp hạng album Gaon. Rapper Choi Min Ho cũng từng phát hành đĩa đơn I'm Home, thể hiện giọng hát ngọt ngào ít người biết.

Trước khi qua đời, giọng ca chính của SHINee - Kim Jong Hyun - cũng phát hành nhiều album solo, không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát mà còn bởi tài năng sáng tác nhạc. Jong Hyun còn là tác giả của các bản hit do Lee Hi, EXO, IU... thể hiện.

Sự trở lại đầy mạnh mẽ của bốn thành viên

Tháng 12/2017, giọng ca chính Kim Jong Hyun qua đời. Thời điểm xảy ra sự việc, khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của SHINee, e rằng bốn thành viên còn ngừng hoạt động theo quy mô nhóm vĩnh viễn.

Lo lắng trên có cơ sở bởi thực tế vào năm 2017, các thành viên đều có sự nghiệp riêng vững chắc. Cái chết của Jong Hyun cũng tác động lớn đến tâm lý của bốn thành viên còn lại. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, SHINee đã hoạt động được 9 năm và đi qua giai đoạn đẩy mạnh hoạt động nhóm để duy trì danh tiếng.

Tuy nhiên, SHINee quyết định trở lại đường đua Kpop không lâu sau đó, với đội hình bốn thành viên.

SHINee hiện hoạt động với đội hình bốn thành viên. Ảnh: SM Entertainment.

Trong đêm nhạc Shinee World 2018, nhóm biểu diễn với đội hình vũ đạo được giữ nguyên như cũ, và luôn có một chỗ trống trên sân khấu. Với người hâm mộ và bốn thành viên, đêm nhạc là lời chào từ biệt Jong Hyun. Cùng năm, SHINee phát hành album The Story Of Light, thay cho lời tri ân tới thành viên quá cố.

Không nhiều nhóm nhạc có thể vượt qua cú sốc có thành viên qua đời. Hơn nữa, SHINee không chỉ trở lại, mà còn tiếp tục duy trì đỉnh cao danh tiếng và vị thế nhóm nhạc hàng đầu.

"Triều đại của các hoàng tử của Kpop vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ kết thúc một sớm một chiều", SCMP nhận định.