Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ở TP.HCM có nguy cơ ngập

Nam Bộ sẽ có áp thấp nhiệt đới gây mưa trái mùa tại khu vực; trong khi TP.HCM sắp đón đợt triều cường mới, có thể gây ngập cục bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay, các nhiễu động gây mưa vẫn còn chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ. Do vậy, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ hôm nay tăng nhẹ so với ngày 11/12. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, thấp nhất ban đêm dao động 23-26 độ C.

Về tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh những ngày tới. Đợt triều cường này, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào ngày 14-16/12 (mùng 1-3 tháng 11).

Mực nước ở trạm Phú An và trạm Nhà Bè lên mức 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày vào khoảng 4-6h và 17-19h. Trạm Biên Hòa lên mức xấp xỉ báo động 1, trạm Thủ Dầu Một cao hơn báo động 3 từ 0,05 m đến 0,1 m.

TP.HCM sẽ đón đợt triều cường cao với đỉnh triều vào ngày 14-16/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn ở cấp độ 3. "Đây là kỳ triều cường có đỉnh ở mức khá cao, cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp", Đài Khí tượng đưa ra cảnh báo.

Với triều cường vượt báo động 3, một số tuyến đường tại TP.HCM sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngập ngập nặng như đường Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (quận 7), Quốc Hương, Thảo Điền (quận 2), Phú Định (quận 8)...

Về tình hình thời tiết những ngày tới, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, nhận định TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa trái mùa vào dịp Giáng sinh.

Qua theo dõi hệ thống dự báo của Mỹ, bà Lan nhận định ngày 20/12 sẽ có một khối áp thấp vào khu vực Nam Biển Đông, phía đông quần đảo Trường Sa.

Sau đó, áp thấp này di chuyển theo hướng tây. Đến ngày 21/12, áp thấp đi ngang qua Trường Sa và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Ngày 22/12, áp thấp nhiệt đới này sẽ vào vùng biển Nam Bộ. Đến ngày 23/12, áp thấp tiếp tục di chuyển vào vùng biển Kiên Giang - Vịnh Thái Lan và gây mưa.

"Đợt mưa trái mùa do áp thấp nhiệt đới dự báo từ 22 đến 25/12 ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ", bà Lan dự báo.