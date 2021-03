Triệu chứng 'rất bất thường' ở 3 người tiêm vaccine Covid-19 tại Na Uy

Ba trường hợp này phải nhập viện vì bị xuất huyết, đông máu và hạ tiểu cầu sau tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Tình trạng mà họ gặp phải được đánh giá là "rất bất thường".

Theo Reuters, cả 3 trường hợp này đều là nhân viên y tế, có độ tuổi dưới 50. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết họ sẽ tiếp nhận, chịu trách nhiệm điều tra sự cố này. Steinar Madsen, Giám đốc Y tế, Cơ quan Thuốc Na Uy, trả lời phỏng vấn của đài truyền hình NRK: “Họ có triệu chứng rất bất thường, gồm xuất huyết, đông máu và hạ tiểu cầu cấp. Nói chung, họ khá yếu. Chúng tôi rất quan tâm vấn đề này”.

Trong cuộc họp báo ngày 13/3 do Viện Y tế Công cộng Na Uy tổ chức, bác sĩ Sigurd Hortemo, đại diện Cơ quan Thuốc Na Uy, cho biết: “Chúng tôi chưa rõ liệu những trường hợp này có liên quan vaccine Covid-19 hay không”.

Hiện tại, 3 nạn nhân trên đều phải nhập viện điều trị sau loạt tác dụng phụ mà họ gặp khi tiêm mũi vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Trước tình hình này, phía AstraZeneca chưa đưa ra bình luận.

3 nhân viên y tế tại Na Uy gặp phải các triệu chứng được đánh giá là "rất bất thường" sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: Getty Images.

Cách đây vài ngày, chính phủ Na Uy cùng một số quốc gia như Thái Lan, Đan Mạch, Iceland, Italy và Romania đã hủy bỏ kế hoạch tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Họ nghi ngờ vaccine này gây ra phản ứng phụ đông máu.

AstraZeneca cũng đang điều tra hai ca tử vong, một do do rối loạn đông máu và người còn lại do thuyên tắc phổi. Cả hai đều từng tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Về tình trạng đông máu mà nhiều quốc gia e ngại, trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu, theo dữ liệu thu được từ 10 triệu người đã tiêm vaccine của hãng này.

Giới chuyên gia y tế cũng cho rằng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy vaccine loại này trực tiếp gây ra tình trạng đông máu cho người dùng. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết lợi ích vaccine mang lại vượt trội so với rủi ro có thể xảy đến. Vì thế, họ cân nhắc có thể tiếp tục sử dụng các loại vaccine Covid-19 nói chung.

Gần đây, số ca mắc Covid-19 tại châu Âu, nhất là Italy hay Pháp, tăng đột biến vì những biến chủng mới. Châu lục này đang phải vật lộn để đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng vaccine cho người dân. Kế hoạch này bị trì hoãn một phần do nhà sản xuất Pfizer và AstraZeneca chậm trễ trong khâu giao hàng.