Triệu chứng cảnh báo cơ thể thiếu vitamin D

Rụng tóc: Mặc dù việc rụng tóc tự nhiên khi bạn già đi không phải là hiếm, đặc biệt ở nam giới, phụ nữ có thể gặp phải vấn đề này vì nhiều lý do khác, trong đó có thiếu vitamin D. Khi thiếu hụt dưỡng chất này, mái tóc có thể trở nên mỏng và dễ gãy, dẫn đến rụng tóc. Nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Skin Pharmacology and Physiology cho thấy rằng những phụ nữ bị rụng tóc có lượng vitamin D thấp hơn nhiều so với những người không bị. Ảnh: Verywellfit.