Triệu chứng cảnh báo bệnh viêm não cần chú ý

Viêm não là tình trạng nghiêm trọng ảnh hưởng đến não cần được điều trị kịp thời để giảm nguy cơ biến chứng lâu dài hoặc tử vong.

Người bệnh viêm não cần được điều trị kịp thời để giảm biến chứng và nguy cơ tử vong. Ảnh: Theconversation.

Viêm não là tình trạng viêm các mô hoạt động của não do nhiễm trùng hoặc phản ứng tự miễn dịch. Tình trạng viêm khiến não sưng lên, có thể dẫn đến đau đầu, cứng cổ, nhạy cảm với ánh sáng, rối loạn tâm thần và co giật.

Mỗi phút có một người bị tổn thương bởi bệnh viêm não trên toàn thế giới. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng thường xảy ra ở những người trẻ tuổi hơn. Viêm não là tình trạng nghiêm trọng và cần được điều trị kịp thời để giảm nguy cơ biến chứng hoặc tử vong.

Nguyên nhân

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), nguyên nhân gây viêm não không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nó có thể do:

- Nhiễm virus: Viêm não có thể do virus thông thường gây ra vết loét lạnh(herpes simplex) hoặc thủy đậu (herpes varicella) lây lan đến não.

- Vấn đề với hệ thống miễn dịch, khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng: Đôi khi có vấn đề xảy ra với hệ thống miễn dịch và nó tấn công nhầm vào não, khiến não bị viêm.

- Nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm: Đây là những nguyên nhân gây viêm não hiếm gặp hơn nhiều so với nhiễm virus.

Một số loại viêm não lây lan qua muỗi (chẳng hạn viêm não Nhật Bản), bọ ve (viêm não do ve gây ra) và động vật có vú (bệnh dại). Bạn không thể mắc bệnh viêm não từ người khác.

Triệu chứng viêm não

Theo Hindustan Times, các triệu chứng của viêm não có thể phản ánh khu vực cụ thể của não bị ảnh hưởng bởi tình trạng viêm và loại viêm não nên chúng có thể khác nhau.

Hầu hết người bệnh viêm não thường có các triệu chứng giống cúm nhẹ, như nhức đầu, sốt cao, cổ cứng, mệt mỏi. Thông thường, các triệu chứng nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày, hoặc đôi khi vài tuần sau đó. Phát hiện nghiêm trọng nhất là sự thay đổi mức độ ý thức. Điều này có thể từ nhầm lẫn nhẹ hoặc buồn ngủ đến mất ý thức và hôn mê.

Các triệu chứng khác bao gồm co giật, nhạy cảm với ánh sáng chói, không thể nói hoặc kiểm soát cử động, thay đổi cảm giác, cứng cổ hoặc hành vi không bình thường.

"Các triệu chứng khác nhau tùy theo loại nhưng có thể bao gồm nhầm lẫn, thay đổi tính cách hoặc hành vi, các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng bao gồm rối loạn tâm thần, cử động mà người đó không thể kiểm soát, vụng về, đi lại khó khăn, co giật, ảo giác, mất trí nhớ hoặc rối loạn giấc ngủ", tiến sĩ Ava Easton, Giám đốc điều hành Hiệp hội Viêm não, chia sẻ.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các dấu hiệu cũng có thể bao gồm:

Phình ở các điểm mềm (thóp) của hộp sọ trẻ sơ sinh.

Buồn nôn và ói mửa.

Cứng cơ.

Bú kém hoặc không thức dậy để bú.

Cáu gắt.

Bệnh viêm não khởi đầu với các triệu chứng giống cúm như đau đầu, sốt cao. Ảnh: Medicalnewstoday.

Phương pháp điều trị viêm não

Viêm não cần được điều trị tại bệnh viện. Bắt đầu điều trị càng sớm, khả năng thành công càng cao. Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản, nhưng có thể bao gồm:

Thuốc kháng virus.

Tiêm steroid.

Phương pháp điều trị để giúp kiểm soát hệ thống miễn dịch.

Thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống nấm.

Thuốc giảm đau để giảm khó chịu hoặc nhiệt độ cao.

Thuốc để kiểm soát co giật.

Hỗ trợ thở, chẳng hạn oxy qua mặt nạ hoặc máy thở.

Thời gian người bị viêm não cần ở lại bệnh viện có thể từ vài ngày đến vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Bệnh nhân viêm não bị co giật không đáp ứng tốt với thuốc chống động kinh có thể cải thiện tình trạng từ chế độ ăn ketogen, có nhiều chất béo và ít carbohydrate. Nó có hiệu quả trong việc giảm co giật trong bệnh động kinh kháng thuốc ở trẻ em và người lớn, cũng như ở những bệnh nhân bị viêm não tự miễn dịch như viêm não do thụ thể kháng NMDA.

Các phương pháp điều trị viêm não có thể bắt đầu có hiệu quả sau vài ngày, nhưng cần một thời gian để não lành lại. Một số người gặp phải những ảnh hưởng lâu dài về nhận thức cần đến các liệu pháp phục hồi chức năng và thay đổi lối sống.