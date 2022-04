Triệu chứng cảnh báo bệnh tiểu đường hậu Covid-19 ở trẻ nhỏ

Tăng cảm giác khát, đói, đi tiểu nhiều lần, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường hậu Covid-19 ở trẻ nhỏ.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type I và II sau khi khỏi Covid-19.

Tiến sĩ Sharon Saydah, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu của CDC, nói với The New York Times: "Chúng tôi đã đánh giá hai cơ sở dữ liệu về tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở những trẻ dưới 18 tuổi từng mắc Covid-19 ít nhất 30 ngày trước đó. Trong một tập dữ liệu, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 166% ở những trường hợp mắc Covid-19 so với người không mắc bệnh, trong khi một tập dữ liệu khác cho thấy mức tăng là 31%"

Có ý kiến ​​cho rằng virus gây ra Covid-19 có thể tấn công trực tiếp các tế bào beta - tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy hoặc kích hoạt phản ứng tự miễn dịch chống lại tế bào beta.

Theo Hindustan Times, virus tấn công trực tiếp vào các tế bào tuyến tụy, mức độ căng thẳng cao hơn dẫn đến kháng insulin và lối sống ít vận động là một số nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa rõ những thay đổi của bệnh tiểu đường hậu Covid-19 là tạm thời hay mạn tính.

Cha mẹ và giáo viên nên theo dõi trẻ và các triệu chứng của trẻ như tăng cảm giác khát, đói, đi tiểu nhiều lần, đau bụng, buồn nôn, sụt cân không chủ ý, mệt mỏi và nôn mửa.

Nếu lo lắng về các triệu chứng của trẻ, phụ huynh nên nói chuyện với bác sĩ nhi khoa. Trẻ có thể được kiểm tra mức đường huyết lúc đói hoặc mẫu nước tiểu tại chỗ. Cả hai xét nghiệm đơn giản này có thể giúp phát hiện sớm bệnh tiểu đường và giảm thiểu nguy cơ bỏ sót chẩn đoán mới.