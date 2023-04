Triệt xóa tụ điểm ma túy trong quán karaoke

Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) phát hiện, triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy thu giữ 2 khẩu súng, hung khí nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc, ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Được (SN 1992, HKTT xã An Bình, huyện Phú Giáo) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và củng cố hồ sơ xử lý những người còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Phú Giáo đã bắt quả tang Được đang tổ chức cho 4 người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại khu phòng ở nhân viên thuộc quán karaoke trên địa bàn khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Nhóm nghi phạm cùng tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ túi nylon chứa ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều hung khí như: súng, đạn, roi điện, bình xịt hơi cay.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.