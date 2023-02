Triệt xóa nhóm chuyên tiêu thụ xe Honda SH trộm cắp tại Hà Nội

Một nhóm chuyên tiêu thụ xe Honda SH trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị Công an quận Cầu Giấy triệt xóa.

Để bán được xe, các nghi phạm đăng lên các nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1993, trú tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phát hiện nhóm có biểu hiện trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe gian trên địa bàn quận nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Nguyễn Mạnh Cường thường đăng ảnh xe lên các nhóm kín trên Facebook rao bán.

Xác định đây là các nghi phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, gây mất ANTT, nên đơn vị đã báo cáo ban chỉ huy công an quận triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt xóa.

Đại úy Trần Công Đoàn - đội phó Đội Cảnh sát hình sự - cho biết qua rà soát, trinh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm kín có tên “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”. Tài liệu thu thập được xác định, tất cả chiếc xe được đăng bán trên nhóm này đều là tài sản do các nghi phạm trộm cắp trước đó.

"Các nghi phạm sử dụng thông tin cá nhân “ảo” để trao đổi, mua bán, tránh sự điều tra, truy bắt của cơ quan công an. Sau khi 2 bên thỏa thuận thành công, các nghi phạm giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng. Tinh vi hơn, việc giao nhận xe chúng thường thực hiện vào ban đêm, tại cánh đồng hoặc đường đê hoang vu, vắng vẻ và hình thức giao dịch là 1-1, không có người thứ ba xuất hiện.

Với thủ đoạn này cho thấy, các nghi phạm đã tính toán cẩn trọng và cũng gây nhiều khó khăn cho các trinh sát. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, cùng sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ huy công an quận, đơn vị quyết tâm bắt bằng được các nghi phạm”.

Sau thời gian theo dõi, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy xác định Nguyễn Mạnh Cường chuyên tiêu thụ xe trộm cắp. Nghi phạm đăng hình ảnh xe lên hội nhóm “Mua bán xe không giấy tờ khu vực miền Bắc”, khi khách có nhu cầu, thì nhắn tin liên hệ trao đổi riêng.

Đêm 6/1, thông tin trinh sát nắm được Cường sẽ giao chiếc xe máy Honda SH mang BKS: 15B2-352.98 tại cổng Bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, nên tổ chức bao vây, bắt giữ.

Trên cơ sở tra cứu thông tin, lực lượng công an phát hiện chiếc xe trên của chị Trần Thị T.N., SN 2002, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Chiếc xe này của chị bị kẻ gian trộm cắp tại số 172 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Đấu tranh khai thác đối với Nguyễn Văn Cường, được biết chiếc xe trên mua lại của Nguyễn Văn Hòa có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản. Đây là người chuyên thu gom xe máy của các nghi phạm trộm cắp tài sản, sau đó liên hệ với đầu mối tiêu thụ như Nguyễn Văn Cường.

Ngày 8/1, Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Văn Hoàn. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 9 xe máy nhãn hiệu Honda SH và 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, đều là tang vật của các vụ trộm cắp.

Mở rộng điều tra, đội cảnh sát hình sự cũng xác định nghi phạm gây ra các vụ trộm cắp xe máy rồi bán lại cho Hoàn là Nguyễn Công Tiến (SN 1994, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) có 3 tiền án cùng tội danh. Tuy nhiên, nghi phạm đã trốn khỏi địa phương, nên Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo truy bắt.

Hiện Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.