Triệt xóa đường dây sản xuất hơn 100 tấn sách giả

Công an xác định nhóm của Đạt thuê nhiều địa điểm ở ngoại thành Hà Nội để sản xuất, kinh doanh lượng lớn sách giả.

Hàng trăm đầu sách bị làm giả. Ảnh: T.V.

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1993, trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuê nhiều địa điểm ở huyện Quốc Oai và huyện Thạch Thất để sản xuất, buôn bán lượng lớn sách không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/12/2022, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra 8 kho xưởng ở những địa bàn trên. Tại đây, cơ quan công an thu giữ khoảng 100 tấn sách với hơn 400 đầu sách và gần 400.000 cuốn; 2 máy in 4 màu và 1 màu, 37 máy photocopy, 6 máy cắt, 10 máy bìa, 2 hệ thống cắt gập, 200 bản kẽm...

Lực lượng chức năng kiểm tra kho sách. Ảnh: T.V.

Tại cơ quan công an, Đạt khai năm 2018 mở cửa hàng bán sách cũ tại địa chỉ 676 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình buôn bán, thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mà nguồn sách không có, khoảng tháng 10/2020, Đạt nảy sinh ý định thuê kho xưởng, mua máy móc sản xuất sách giả.

Đạt rủ cháu họ là Phan Thành Long (sinh năm 1999, trú tại khu 15 xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và Đinh Văn Thịnh (sinh năm1993 trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) góp vốn cùng làm.

Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy. Đạt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán. Thịnh không có tiền nên chỉ được thuê quản lý xưởng photocopy cùng Long. Người này được trả lương 9 triệu đồng/tháng.

Nhóm Đạt, Thịnh, Long đã tổ chức sản xuất, in ấn, đóng gói và buôn bán số lượng lớn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau mà không có bản quyền xuất bản, không có hợp đồng liên kết xuất bản, in ấn và không có giấy phép hoạt động in ấn theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long và Đinh Văn Thịnh về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.