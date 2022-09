Triệt phá tụ điểm ma túy núp bóng bãi trông giữ xe tự phát

Trong tụ điểm ngụy trang dưới bãi trông giữ xe, các con nghiện tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Tụ điểm ma túy núp bóng bãi trông giữ xe tự phát nói trên được hình thành tại bãi đất trống tại ngõ 354 phố Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). Bãi đất này vốn là đất nông nghiệp, đã được thu hồi, nhưng đến nay chưa triển khai bất cứ dự án nào.

Bãi đất được người có biệt danh “Hà Hiệu” chiếm dụng để làm điểm kinh doanh trông giữ xe. Người đàn ông này đã thuê Nguyễn Đức Thường (SN 1982, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trực tiếp quản lý bãi xe. Đáng chú ý, Nguyễn Đức Thường là đối tượng từng có 2 tiền án.

Theo trung tá Lê Văn Phú, Trưởng công an phường Cổ Nhuế 1, hàng ngày có khoảng 50 chiếc xe được gửi cố định tại bãi. Ngay ngoài lối vào, các đối tượng dựng lên chiếc biển tự tạo “khu vực quân sự miễn vào”. Phía bên trong, ở giữa trung tâm bãi xe là căn chòi 2 tầng. Tại đây còn có dãy nhà lán cho một số nhân viên quán karaoke thuê ngủ và nuôi khá nhiều chó dữ.

Nguyễn Đức Thường (giữa) và 2 đàn em Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Dưng.

Thông thường, việc nhiều người ra, vào bãi trông giữ xe là đương nhiên, nhưng qua công tác nắm tình hình Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận thấy ở đây có gì đó bất thường. Nhiều người ra vào đây không phải với mục đích gửi xe mà có biểu hiện là các con nghiện, có dấu hiệu sử dụng ma túy. Chỉ huy Công an phường Cổ Nhuế 1 đã báo cáo Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lực lượng, điều tra làm rõ.

Khoảng 22h30 ngày 7/9, tổ công tác bao gồm các lực lượng CSHS CSKV đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính bãi trông giữ xe tại ngõ 354 phố Trần Cung. Qua kiểm tra chòi canh trông giữ xe cho thấy, nhìn bên ngoài chòi canh chỉ được gia cố bằng các tấm tôn có vẻ tạm bợ, nhưng bên trong, căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, loa thùng đầy đủ và cửa cách âm.

Biết hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình đã bị lộ, đối tượng Nguyễn Đức Thường tự lấy trong tủ cá nhân tại phòng ra một đĩa sứ màu trắng, hình tròn vẫn dính tinh thể màu trắng, một túi nylon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng, một túi nylon màu trắng bên trong chứa thảo mộc khô. Thường khai số tinh thể màu trắng và thảo mộc khô là ma túy dạng Ketemin và cần sa, được Thường cất giấu để sử dụng.

Bãi xe tự phát nơi có chòi canh là tụ điểm ma túy.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thường khai nhận số ma túy này được một người bạn xã hội cho để sử dụng. Khi Thường cất giữ và sử dụng số ma túy trên, thì có Nguyễn Hoài Nam (SN 1999, trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Dưng (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) ở cùng chòi trông xe, nên Thường rủ 2 người này cùng sử dụng ma túy. Tại căn chòi, tổ công tác còn thu giữ nhiều đao, kiếm, hung khí tự chế.

Theo chỉ huy Công an phường Cổ Nhuế 1, 3 đối tượng này đều là nhân viên trông giữ xe và đều có tiền án, tiền sự. Núp bóng bãi trông giữ xe, bọn chúng biến địa điểm này thành tụ điểm để các con nghiện tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy, gây mất ANTT và bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan công an tham mưu cho chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ về đất đai dự án; có biện pháp mạnh xử lý vi phạm tại các khu đất này, tránh tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo để lấn chiếm, sử dụng sai quy định, hoặc lợi dụng biến thành các tụ điểm phức tạp về ANTT.