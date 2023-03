Triệt phá sòng bạc lắc bầu cua, bắt hàng chục người

Lực lượng công an bất ngờ đột kích vào quán cà phê, phát hiện bắt quả tang hàng chục người cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi lắc bầu cua.

Chiều 9/3, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cho biết lực lượng vừa phối hợp với Công an phường Tân Xuân tổ chức triệt phá thành công sòng bạc tại địa bàn khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

Khi lực lượng công an xuất hiện, hàng chục người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức chơi lắc bầu cua. Lợi dụng lúc đông người ồn ào, nhiều người đã bỏ chạy thoát thân.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/3, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Xuân bất ngờ đột kích vào quán cà phê không tên bên cạnh bờ kè suối Đồng Tiền, thuộc khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, do Nguyễn Tấn Hoàng Xuân Quân (28 tuổi, ngụ phường Tân Phú) làm chủ quán.

Cơ quan công an đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục người cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc với hình thức chơi lắc bầu cua.

Cơ quan công an tạm giữ được 20 người, thu trên chiếu bạc số tiền 5,5 triệu đồng, kiểm tra trên người và phương tiện của các nghi phạm thu hơn 150 triệu đồng cùng 16 môtô các loại và xe đạp điện. Toàn bộ người, phương tiện và tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Công an TP Đồng Xoài đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Công an kêu gọi những ai tham gia vụ đánh bạc nêu trên đã bỏ chạy đến Công an TP Đồng Xoài đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.