Triệt phá sòng bạc giữa công viên

Cảnh sát ập vào quán cà phê trong công viên TP Tân An và phát hiện nhóm 3 người đang đánh bạc. 80 triệu đồng, một xe máy, một laptop cùng một số tang vật khác bị thu giữ.

Ngày 10/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố vụ án, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Tấn Thảo (25 tuổi, ngụ phường 1) về tội Tổ chức đánh bạc và Lê Thị Ánh Hồng (36 tuổi), Trương Hoàng Anh (45 tuổi) về tội Đánh bạc.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đánh bạc trong quán cà phê. Ảnh: C.A.

Quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi đi cư trú được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo cáo trạng, trưa 17/11, các trinh sát Công an TP Tân An ập vào quán cà phê trong công viên TP Tân An và phát hiện nhóm 3 người đang đánh bạc.

Công an thu giữ 80 triệu đồng, một xe máy, một laptop cùng một số tang vật khác.

Thảo khai đứng ra tổ chức sòng bạc từ nhiều tháng qua để nhiều người đến sát phạt thu tiền xâu, số tiền ăn thua mỗi ván có lúc lên đến hàng trăm triệu đồng.