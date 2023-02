Triệt phá sới bạc ở Hải Phòng, tạm giữ 21 người

Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự 21 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên).

Công an TP Hải Phòng cho biết đêm 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) phối hợp Công an xã Hoa Động, Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra nhà Phạm Viết Đào (thôn Giữa, xã Hoa Động, Thủy Nguyên), phát hiện nhóm con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm hơn 79 triệu đồng, bộ bát đĩa, 4 quân vị bằng bài tú lơ khơ cùng một số phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Những người bị bắt tại chiếu bạc.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Phạm Viết Đào và 20 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.