Triệt phá sới bạc dưới hình thức chọi gà

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công sới bạc dưới hình thức chọi gà tại phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Trước đó, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an quận Tây Hồ phát hiện nhóm người tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại ngõ 579 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA.

Sới bạc này hoạt động với quy mô 30-40 người và nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Ngày 17/4, ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các mũi trinh sát của đội cảnh sát hình sự đột kích triệt phá sới bạc, bắt quả tang 21 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chọi gà.

Tang vật thu giữ là 56,7 triệu đồng tiền đánh bạc, 37 chiếc điện thoại di động, 2 con gà chọi cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Gá bạc”, quyết định khởi tố 8 bị can về tội “Đánh bạc”, quyết định khởi tố 1 bị can về tội “Gá bạc”.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo quy định.