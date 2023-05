Triệt phá nhiều nhóm cho vay lãi nặng

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố 9 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 người về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đây là thủ đoạn Nguyễn Tuấn Long, tức Tuấn “Bửu” (SN 1959, trú tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) thực hiện để điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái có thông tin về nhóm cho vay lãi tại xã Giới Phiên do Long điều hành. Tiến hành rà soát, tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã dựng được chân dung và vai trò của từng người trong đường dây.

Phân chia công đoạn để điều hành hoạt động

Trong đó, Phan Thị Dung (SN 1980, trú tại tổ 11, phường Yên Ninh, TP Yên Bái), được giao nhiệm vụ là kế toán, quản lý sổ sách; Trần Văn Bắc (SN 1998) và Trương Khánh Hòa (SN 1997, cùng trú tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, TP Yên Bái) có nhiệm vụ cho vay, đòi nợ... Các nghi phạm trong nhóm cho nhiều người dân trên địa bàn TP Yên Bái và lân cận vay tiền, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/ngày/triệu (tùy theo mối quan hệ).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập, mời Bắc, Hòa và Dung về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Bắc, Hòa và Dung khai nhận các nghi phạm khai nhận đã làm thuê cho Long để cho vay lãi (tiền mặt) trên địa bàn TP Yên Bái và các xã lân cận; mỗi tháng được trả tiền lương 5 triệu đồng/tháng/người. Long giao nhiệm vụ cho Bắc, Hòa cho vay các khoản tiền dưới 20 triệu đồng trở xuống với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tùy từng khách, mối quan hệ). Nếu khách vay trên 20 triệu đồng, Bắc và Hòa phải báo lại Long và lãi suất vay chỉ 2.000 đồng/ngày/triệu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bàn phương án đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Đối với Trần Văn Bắc (làm từ thời gian năm 2019) và Trương Khánh Hòa (làm từ thời gian tháng 7/2022) đều thực hiện việc cho khách hàng vay tiền, thu tiền lãi hàng ngày của khách vay tiền, làm hợp đồng vay tiền, đến hạn thì gọi điện hoặc gặp trực tiếp giục đòi tiền lãi. Trước khi cho vay tiền, các nghi phạm này có nhiệm vụ kiểm tra hoàn cảnh khách vay (nhà cửa, điều kiện kinh tế, mối quan hệ...) để quyết định số tiền cho vay và bắt buộc phải để lại giấy tờ tùy thân gồm căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ đỏ...).

Sau khi kiểm tra điều kiện kinh tế của khách vay, Bắc và Hòa quyết định số tiền cho khách vay, hướng dẫn họ làm thủ tục (viết giấy vay, thỏa thuận lãi suất, cách trả lãi, hình thức vay...), vào sổ, ghi lại thông tin cho Dung để quản lý. Khi đi thu tiền lãi hàng ngày của khách vay về, khách đến trực tiếp trả tiền lãi, khách trả tiền lãi qua tài khoản ngân hàng thì các nghi phạm ghi vào sổ nhật ký trả tiền lãi đối với từng khách và chuyển lại tiền cho Dung (qua tài khoản hoặc trực tiếp) để người này quản lý.

Dung làm việc cho Long từ năm 2019, công việc là quản lý sổ sách việc cho vay lãi. Hàng ngày, Bắc và Hòa đi thu lãi về sau đó ghi vào sổ và chụp ảnh gửi cho Dung. Sau đó, Dung nhập các mã đã thu lãi được vào máy tính để quản lý và báo lại cho Tuấn “Bửu” biết số tiền lãi thu được hàng ngày của các mã vay nào. Mã vay nào đến hạn, mã vay nào chậm thu lãi nhiều tháng thì Dung bảo Bắc và Hòa đi thu tiền lãi. Khi khách có nhu cầu vay tiền thì Dung sẽ đưa tiền cho Bắc, Hòa để cho khách vay và báo lại Tuấn. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 5 người gồm: Nguyễn Tuấn Long, Phan Thị Dung, Trần Văn Bắc và Trương Khánh Hòa về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã triệt phá thành công nhóm tín dụng đen do Trịnh Công Chinh (SN 1990, trú tại Yên Bái) điều hành. Qua công tác nắm tình hình Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái phát hiện tại địa bàn tỉnh Yên Bái có Chinh “Trụ” nhà ở km6, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, cho nhiều người vay lãi với mức lãi từ 5000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày đến 1.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày…, cao gấp nhiều lần quy định của pháp luật. Chinh cho nhiều đàn em đi thu lãi và đòi nợ cho Chinh, trong đó có Ngô Tùng Lâm (SN 2000, ở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Ngày 13/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã triệu tập Trịnh Công Chinh, Ngô Tùng Lâm đến trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc, đã chứng minh, làm rõ: Từ đầu năm 2019 đến năm 2022, Chinh và Lâm đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức thu lãi theo ngày với mức lãi từ 3.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Chinh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trả lại sự bình yên cho địa bàn

Được biết, đây chỉ là một trong 15 vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái khởi tố thành công. Trước đó, thực hiện Chỉ thị12/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh về việc nắm tình hình đấu tranh mạnh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi chuyên án được xác lập, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Trong quá trình này, các trinh sát đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Thời gian cho vay đã lâu, một số khoản vay các đối tượng cho vay và người vay tiền không xác định chính xác được thời gian. Các nghi phạm sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng mạng xã hội Facebook để liên lạc nhắc nợ người vay tiền. Trong khi đó, bản thân người vay tiền rất ít lần gặp trực tiếp nghi phạm có nhiệm vụ đi thu nợ nên không xác định rõ được những người cùng tham gia cho vay lãi nặng.

Hình thức cho vay lãi cũng được tiến hành với thủ đoạn tinh vi. Thông thường, các nghi phạm cho vay với 2 hình thức lãi đứng (tính lãi theo ngày) hoặc bốc bát họ nhưng thời gian vay tiền, số tiền cho vay, số tiền đóng lãi của từng khoản vay là khác nhau do đó gây khó khăn cho việc tính toán mức lãi của khoản vay. Một số người vay tiền quen biết đối tượng cho vay qua bạn bè giới thiệu do nghi phạm cho vay không biết cụ thể thông tin, địa chỉ người vay tiền gây khó khăn cho công tác xác minh thông tin về người vay tiền. Bên cạnh đó, một số người vay tiền do nhu cầu nên tự nguyện vay tiền hoặc do quan hệ thân thiết với người cho vay nên không hợp tác, không cung cấp với cơ quan công an.

Sau thời gian khoảng 2 tháng, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được Ban chuyên án đã Quyết định phá án. Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, các phòng có liên quan cùng Công an cấp cơ sở đồng loạt khám xét 8 địa điểm tại địa bàn TP Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Quá trình phá án đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố 9 vụ án với 15 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài 2 nhóm trên, còn có nhiều người hoạt động với thủ đoạn tinh vi như ổ nhóm do Trịnh Công Đạt (SN 1997) cùng đồng phạm phạm tội lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại tỉnh Yên Bái từ năm 2020 đến năm 2022.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, phát hiện tại địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều người cho vay lãi nặng với lãi suất cao gấp nhiều lần quy định cho phép của nhà nước. Các nghi phạm cho vay với mức lãi ngày từ 5.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày đến 18.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày. Tại TP Yên Bái có nhóm cho vay lãi nặng gồm: Người cầm đầu là Đạt “Trự” nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái; những người đi thu lãi là Linh ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; Long “bẹt” ở tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Thắng “Treo” nhà ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Hùng ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái và nhiều người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành triệu tập các nghi phạm: Trịnh Công Đạt, Đặng Xuân Linh; Lương Hữu Long; Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Văn Hùng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đạt, Linh; Long; Thắng và Hùng khai nhận: Từ năm 2020 đến năm 2022, Đạt đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức bốc họ với mức lãi từ 3.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu tiền vay/1 ngày và cho Linh, Long, Thắng và Hùng đi thu lãi.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, xác định có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; quyết định khởi tố các bị can đối với Đạt, Linh và Thắng về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”…

Việc triệt phá thành công các đường dây, nhóm cho vay lãi nặng đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.