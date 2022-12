Triệt phá đường dây trộm hàng nghìn con chó

Theo ghi nhận trong cuốn “nhật ký” của người cầm đầu đường dây chuyên trộm chó khu vực Bình Thuận, từ tháng 9 đến nay, đường dây này đã đưa hàng nghìn con chó đi bán.

Chiều 25/12, Công an TP Phan Thiết, Công an Bình Thuận, cho biết Đội CSHS đã tạm giữ hình sự 7 người trong đường dây trộm chó được tổ chức rất bài bản, được xem là lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Thuận. Đường dây trộm chó, mèo này vừa bị Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Phan Thiết triệt phá vào ngày 24/12.

Nhóm trộm chó bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Tước (SN 1973, trú phường Phú Thủy), Phạm Hoàng Hải, Huỳnh Ngọc Lãm, Nguyễn Xuân Hóa (đều SN 1993) và Đoàn Xuân Việt (SN 1996 tất cả cùng ngụ tại KP Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc), Nguyễn Văn Truyền (SN 1995, ngụ KP Phú Trường, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Minh Thuận (SN 1984, trú tại Mương Mán, Hàm Thuận Nam). Nguyễn Văn Tước được xác định là người cầm đầu.

Các nghi phạm trong đường dây trộm chó.

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lúc 3h30 ngày 24/12, Công an TP Phan Thiết đã ập vào căn nhà tại khu phố 13, phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) bắt quả tang nhóm chuyên trộm chó.

Công an đã lập biên bản tạm giữ chiếc ôtô Ford Everest BKS 86A-020xx, 2 môtô cùng các loại dụng cụ để trộm chó gồm: kiềm bắt chó, thòng lọng, bình xịt hơi cay, băng keo, ná cao su… và 18 con chó (3 con đã chết).

Mỗi đêm vào khoảng 23h, nhóm này tập trung tại nhà riêng của Tước và được người đàn ông này cung cấp môtô, công cụ trộm chó để tỏa đi khắp nơi. Tước cũng cung cấp cho các nhóm trộm chó bình xịt hơi cay, ná cao su để sẵn sàng chống trả lại khi bị phát hiện. Họ khai nhận, chó, mèo sau khi bắt trộm được chúng chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Chó trộm được ở gần TP Phan Thiết thì vận chuyển về nhà riêng của Tước. Trộm ở các địa phương xa hơn thì gom vào bao tập kết ở địa điểm rồi gọi cho Tước. Tước trực tiếp lái xe Ford Everest đến vận chuyển về. Tước cân và trả công 25.000 đồng/kg. Thời gian qua, đường dây này đã bắt trộm và tiêu thụ hàng nghìn con chó, mèo.

Họ khai nhận đêm trước khi bị bắt, chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm gồm 4 người (cùng ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) đến nhà Tước nhận 2 môtô và công cụ trộm chó và đi về hướng xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Nhóm thứ hai gồm 2 thanh niên đến nhà Tước nhận một môtô và công cụ “đi săn” chó tại TP Phan Thiết.

Khoảng 1h ngày 24/12, nhóm trộm chó ở TP Phan Thiết mang về 4 con chó vừa trộm được bỏ trong bao và được Tước cân ký, trả tiền tại chỗ. Đến 2h cùng ngày, nhóm trộm chó ở huyện Hàm Thuận Bắc trộm được 9 con chó bỏ vào 2 bao bố để ở chân cầu đường đi Tầm Hưng, thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, rồi gọi điện thoại cho Tước lái xe ra chở về.

Những con chó (tang vật) bị bắt giữ.

Để theo dấu nhóm này, Đội CSHS Công an TP Phan Thiết đã chia làm 3 tổ, 2 tổ bám theo 2 nhóm trộm chó, tổ còn lại mật phục ở nhà Tước. Khi Tước vừa chở chó do nhóm trộm chó ở Hàm Thuận Bắc mang về đến nhà, thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Kiểm tra, Đội CSHS đã thu giữ được sổ sách, ghi lại “nhật ký” trộm chó mỗi đêm. Chỉ từ tháng 9 đến nay, đường dây này đã đưa hàng nghìn con chó, mèo đi tiêu thụ.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Phan Thiết đề nghị ai là bị hại vui lòng đến Đội hình sự, Công an TP Phan Thiết, địa chỉ số 28 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết để trình báo.