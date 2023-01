Triệt phá đường dây tổ chức cho người khác trốn sang Campuchia

Các trường hợp là lao động bất hợp pháp tại Campuchia được giải cứu về Việt Nam, thì mùa xuân này càng trở nên có ý nghĩa với họ.

Trong niềm hạnh phúc, họ cảm ơn các cán bộ Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần khám phá vụ án, bắt kẻ gây án phải trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/1, thượng tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương, cho biết: Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú tại TP Chí Linh, Hải Dương) và Hoàng Thế Anh (SN 1996, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài,

Từ những lá đơn tố cáo

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh N.Đ.S, trú tại tỉnh Hải Dương, một trong 7 người xuất cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp tại Campuchia được giải cứu về nước gửi đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Sinh ra trong gia đình thuần nông tại tỉnh Hải Dương, chỉ học hết lớp 9 thì S. ở nhà, lao động tự do. Đầu tháng 11/2021, qua mạng xã hội, S. được một người ở tỉnh Hải Dương rủ sang Campuchia làm việc. Theo giới thiệu của người này, mức lương mỗi tháng của người lao động 1.000- 1.500 USD , trong khi đó yêu cầu tuyển dụng không cao.

Cụ thể, người lao động chỉ cần biết sử dụng máy tính. Toàn bộ chi phí đi lại sẽ do công ty bên phía Campuchia lo liệu… Trước những lời chào mời đầy hấp dẫn của người này, S. đã đồng ý. Đúng hẹn, ngày 27/11/2021, S. lên chiếc xe taxi được người này thuê, đến địa điểm test Covid-19 tại TP Hải Dương. Tại đây, S. gặp 4 người gồm: N.C.D. (SN 2005, trú tại huyện Gia Lộc); T.T.Q. hay còn gọi là T. T.B. (SN 2005); N. Đ.V. (SN 1981) và một người tên B. ( đều ở tại tỉnh Hải Dương). Trong số đó, S. quen biết N.C.D. Qua trao đổi, S. được biết N.C.D. và T.T.Q. cũng được người này đưa sang Campuchia để làm việc.

Nghi phạm trong vụ án.

Sau quá trình dài di chuyển qua nhiều phương tiện, khoảng 19h cùng ngày, S cùng N.C.D, T.T.Q. và N.Đ.V. đến sân bay Tân Sơn Nhất và được người đàn ông tên là Thế Anh đón về quán ăn tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi ăn uống xong, Thế Anh tiếp tục gọi thêm ôtô 7 chỗ đưa cả nhóm di chuyển đến Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trên đường đi, Thế Anh nhận được điện thoại của một người nói không đi được do lực lượng biên phòng làm chặt, sau đó Thế Anh chỉ đạo xe đi về hướng tỉnh Kiên Giang. Khi đến bờ biển thuộc tỉnh Kiên Giang, cả nhóm được Thế Anh đưa lên tàu ra đảo Phú Quốc. Sau khi ăn nghỉ, họ tiếp tục được Thế Anh và một người tên Nguyên hướng dẫn lên cano. Đến khoảng 18h cùng ngày, thì có tàu đánh cá đưa mọi người (9 người) sang Campuchia vào khoảng 0h ngày 29/11/2021.

Bắt đầu từ đây là chuỗi ngày sống không bằng chết của anh S. và các trường hợp đi cùng. Theo lời khai của anh S thì tại Campuchia, anh và mọi người phải đưa hết giấy tờ tùy thân cho một người Trung Quốc, là người của công ty. Trong quá trình đó, S. và những người trong chuyến đi nhìn thấy người Trung Quốc này đưa tiền cho Thế Anh … Ban đầu, họ không hiểu đó là tiền gì, nhưng sau đó được một người Việt Nam làm phiên dịch cho biết họ bị bán sang Campuchia với giá 4.000 USD /người.

“Sau khi đến khu này, tôi và mọi người ở cùng nhau và được người Trung Quốc hướng dẫn lập các tài khoản Facebook ảo... sử dụng máy tính đã được fake ID để tìm kiếm những người Việt Nam ở các nước Nhật, Hàn, Đài Loan (Trung Quốc), nhắn tin, lôi kéo họ chơi ứng dụng do người Trung Quốc lập ra để mở tài khoản, thực hiện các nhiệm vụ (chủ yếu là quay đặt hàng), sau khi thực hiện đủ nhiệm vụ sẽ được rút tiền, (điều kiện là phải nạp tiền vào mới được làm nhiệm vụ), nhưng khi họ nạp tiền vào thì chiếm đoạt luôn", anh S. cho biết.

Mỗi ngày, anh S. và những người có mặt phải làm 15-18 tiếng, nhưng chỉ được trả lương 200 USD /tháng và thường xuyên bị đánh đập. Thấy công việc không đúng như lời giới thiệu ban đầu, nên anh S. đã tìm cách liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xin được giải cứu về Việt Nam. Ngày 15/9/2022, S. được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đưa về nước bằng đường bộ qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang.

Lộ diện người cầm đầu đường dây

Ngày 24/12/2022, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của anh S., Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đơn vị đã gặp gỡ, ghi lời khai của một số trường hợp được giải cứu về nước.

Căn cứ vào thông tin thu thập được, xác định người thực hiện hành vi phạm tội là Hoàng Thế Anh và Nguyễn Văn Nguyên, tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng xác minh. Trong vụ án này, các điều tra viên phải đối mặt với không ít khó khăn như Thế Anh cầm đầu đường dây, nhưng không sinh sống ở địa phương.

Với mối quan hệ xã hội rộng, nghi phạm thường xuyên di chuyển và thay đổi địa điểm sinh sống. Cùng với việc xác minh các mối quan hệ của Thế Anh và đồng bọn, tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thông qua người thân trong gia đình và bạn bè vận động Thế Anh và Nguyên đến cơ quan công an đầu thú vào tháng 12/2022.

Tại cơ quan công an, Thế Anh và Nguyên khai nhận: Khoảng tháng 10/2021, Thế Anh mở quán cầm đồ Gia Bảo tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Trong quá trình này, một người thường xuyên đến quán. Qua nói chuyện, người này cho Thế Anh biết anh ta thường xuyên qua lại giữa biên giới Việt Nam và Campuchia, làm việc tại sòng bài cho công ty của một người Trung Quốc.

Người này cho biết nếu ai có nhu cầu sang Campuchia làm việc thì bảo với anh ta, công việc là làm cho các công ty của người Trung Quốc ở bên Campuchia, mức lương 800- 1.000 USD /tháng, được bao ăn, ở. Việc đi sang Campuchia không cần dùng hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân gì mà đi theo đường biển. Người đàn ông còn cho biết có người đi, thì anh ta sẽ hướng dẫn, chi phí xuất cảnh gồm test Covid-19, ăn uống, ngủ, nghỉ, đi lại bằng taxi, thuyền, cano, máy bay…, không phải mất gì.

Cùng với đó, nếu việc đưa người trót lọt, anh ta được hưởng 30 triệu đồng/người, sẽ trích lại, trả cho Thế Anh là 3 triệu đồng/người. Vì hám lời, Thế Anh đồng ý và đã trao đổi thông tin trên cho bạn bè, trong số đó có Nguyên. Hiện vụ án tiếp tục được Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ.