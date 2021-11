Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Băng nhóm tội phạm này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) cầm đầu. Uzoh Emmanuel và 4 người gồm: Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi), Vũ Thành Trung (36 tuổi, cùng quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú tại quận 5, TP.HCM) cũng bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu về vụ án, vào cuối 10/2021, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận tin báo của Công ty P.C có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 110.000 USD . Vào cuộc xác minh điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Công ty P.C ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Công ty J.W.

Ngày 18/10, J.W thông báo cho P.C biết là họ đã thanh toán gần 110.000 USD tiền hàng vào tài khoản Công ty TNHH SAMAR FOR INPORT (Công ty SAMAR). Lý do J.W. chuyển tiền thanh toán vào tài khoản trên là vì ngày 14/10, Công ty J.W. nhận được email thông báo đơn vị thụ hưởng số tiền hàng trên là Công ty SAMAR.

Đối tượng Uzoh Emanuel và Nguyễn Thị Hạnh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định địa chỉ email gửi thông báo cho J.W không phải của Công ty P.C, email này có đặc điểm gần giống với email của P.C.

Xác định đây là thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, cơ quan công an đã kịp thời đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty SAMAR, ngăn chặn số tiền này vào tay bọn lừa đảo.

Khẩn trương xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty SAMAR do Vũ Thành Trung làm giám đốc, đăng ký trụ sở hoạt động tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Tuy nhiên, trên thực tế đây là doanh nghiệp “ma”.

Sau khi J.W chuyển tiền vào tài khoản của mình, Trung và đồng bọn đến ngân hàng rút tiền, nhưng tài khoản bị phong tỏa, biết hành vi đã bị cơ quan công an phát hiện, Trung và đồng bọn lên kế hoạch vượt biên ra nước ngoài lẩn trốn nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại TP.HCM.

Đối tượng Phạm Thanh Dũng và Vũ Thành Trung.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emanuel.

Năm 2017, thông qua mạng xã hội, Hạnh quen biết Uzoh Emmanuel. Hai người này thuê một căn hộ cao cấp tại TP.HCM sống với nhau như vợ chồng. Tháng 8/2021, Uzoh Emmanuel yêu cầu người tình tìm các công dân Việt Nam để thuê họ đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để Uzoh Emmanuel cùng đồng bọn ở nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.

Nếu thực hiện thành công, Hạnh và những người đứng tên thành lập công ty được hưởng 10% tổng số tiền giao dịch. Hạnh đã liên hệ, đề nghị Vinh tuyển mộ người đứng tên thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu Uzoh Emmanuel.

Sau đó, Vinh câu kết với bạn trai là Phạm Thanh Dũng và Vũ Thành Trung đứng tên đăng ký thành lập 11 doanh nghiệp do Trung và Dũng làm giám đốc. Tên doanh nghiệp được đặt theo thông tin do Uzoh Emmanuel cung cấp. Mỗi doanh nghiệp có một tài khoản ngân hàng riêng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Uzoh Emmanuel và các đối tượng đang ở nước ngoài đột nhập trái phép vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp, thu thập các tài liệu, thông tin về hoạt động của họ.

Từ những thông tin này, nhóm tội phạm tạo các email có đặc điểm gần giống với email của doanh nghiệp đánh cắp được thông tin để soạn thảo nội dung, thông báo đến đối tác của họ, yêu cầu chuyển tiền mua hàng vào tài khoản của các công ty do Trung và Dũng làm giám đốc.

Với thủ đoạn này, cuối tháng 8/2021, băng nhóm đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở tại châu Âu 236.000 euro (tương đương 6,1 tỷ đồng ). Số tiền này được chuyển vào tài khoản một công ty do Dũng làm giám đốc. Trong phi vụ này, Hạnh được hưởng hơn 260 triệu đồng, Vinh và Dũng được chia 366 triệu đồng, số còn lại được chuyển cho Uzoh Emanuel rồi chuyển ra nước ngoài.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan để xử lý trước pháp luật.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ nhóm gây án đã kịp thời ngăn chặn không để tội phạm rút tiền ra khỏi ngân hàng, tránh được thiệt hại cho doanh nghiệp, củng cố lòng tin của doanh nghiệp trong quá trình làm ăn tại Việt Nam, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, đồng thời góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2021).