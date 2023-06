Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 17.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm gồm Vũ Minh Phúc (sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1995, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Đầu tháng 4, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, sau đó vận chuyển vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều người liên quan, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh thống nhất phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, Công an TP Biên Hòa, Công an TP Hà Nội và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt xóa.

Trần Văn Tuấn và Vũ Minh Phúc (từ trái qua).

Khoảng 18h30 ngày 26/5, tại địa bàn phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, Công an TP Biên Hoà, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội bắt quả tang Vũ Minh Phúc khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát bên trong có khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp.

Toàn bộ số ma úy tổng hợp này được các nghi phạm ngụy trang trong 24 hộp nhựa hình trụ tròn, phía trên có chứa loại kem màu trắng.

Qua đấu tranh, bước đầu Vũ Minh Phúc khai nhận, số ma túy nói trên được gửi từ nước ngoài về Sân bay Nội Bài, sau đó, được chuyển phát vào địa bàn TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho Vũ Minh Phúc rồi Phúc tiếp tục vận chuyển cho một người (chưa rõ lai lịch) tại tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Tuy nhiên, Phúc vừa nhận kiện hàng chứa 17.000 viên ma túy tổng hợp, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lượng ma túy ngụy trang trong các hộp nhựa.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Tuấn. Cơ quan công an xác định Tuấn thường sử dụng ma túy chung với Vũ Minh Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 17/4, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng của Cục Hải quan TP Hà Nội; Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan; Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Thiên (sinh năm 1997, quê tỉnh Quảng Bình) khi nhận xong kiện hàng chuyển phát, bên trong có 10.000 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA) tại địa bàn thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Việc kịp thời triệt phá thành công 2 vụ mua bán, vận chuyển hơn 27.000 viên ma túy tổng hợp nói trên thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai nói riêng và sự phối hợp của các lực lượng chức năng nói chung trong tháng cao điểm phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ma túy, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.