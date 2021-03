Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn điện tử nghìn tỷ đồng

Đây là đường dây bị triệt phá đầu tiên trên cả nước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, ở tại Tân Mai, Hoàng Mai); Ngô Thị Xuân (71 tuổi, ở tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng); Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, ở Mỗ Lao, Hà Đông); Trần Quang Hiếu (38 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (30 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội xác định được ổ nhóm thực hiện in, phát hành, mua bán hóa đơn GTGT, trong đó cơ bản là hóa đơn điện tử với số lượng đặc biệt lớn, có tính chất phức tạp, sử dụng mạng xã hội bán hóa đơn khống cả nước.

Kẻ nghi vấn là Nguyễn Nam Khánh. Quá trình theo dõi còn phát hiện Khánh có quan hệ mật thiết với vợ chồng Hạnh và Lê Đức Quý. Hàng ngày, sau khi cho con đi học khoảng 8h sáng, Hạnh di chuyển từ chỗ ở đến cửa hàng của vợ chồng Hạnh ở số 17, ngõ Thịnh Yên, Phố Huế, để bán hàng. Tầng 2 của cửa hàng chính là nơi anh ta viết, ký hóa đơn sau đó đưa cho Quý hoặc shipper (người giao hàng thuê) đi giao cho khách.

Quá trình rà soát từ tháng 10/2020 đến 1/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội xác định được vị trí, vai trò, hoạt động cụ thể của từng người trong nhóm này.

Theo đó, hành vi của nhóm trên có dấu hiệu phạm tội In, phát hàng, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, công an các quận, huyện trên địa bàn tổ chức phá án, bắt giữ người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Lê Thị Hạnh cầm đầu; các đối tượng liên quan gồm Ngô Thị Xuân, Nguyễn Nam Khánh, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình Vũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm nêu trên đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Sơ bộ, cảnh sát xác minh ban đầu ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu đã xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng , thuế VAT trên 155,3 tỷ đồng .

Trong vụ án này, thủ đoạn của họ rất tinh vi. Lê Thị Hạnh cùng Nguyễn Nam Khánh, Lê Đức Quý, Trân Quang Hiếu, Ngô Thị Xuân, Nguyễn Đình Vũ (trong đó Hạnh là người giữ vai trò chính) là cầu nối giữa nhóm sản xuất và tiêu thụ hóa đơn GTGT khống.

Lê Thị Hạnh có vị trí như cấp dưới của Nguyễn Đình Vũ và Ngô Thị Xuân. Hạnh lấy hóa đơn giấy từ Xuân và hóa đơn điện tử từ Vũ để bán lại cho nhóm tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng. Đối với những hóa đơn giá trị gia tăng dưới 20 triệu đồng, Hạnh mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng từ Xuân.

Các quyển hóa đơn này đã được đóng dấu ký tên khống tại liên số 2 giao cho khách, các thông tin còn lại được bỏ trống hoàn toàn để Hạnh có thể tự điền thông tin của công ty mua. Hạnh nhận thông tin khách hàng mua từ Khánh, tự viết hóa đơn hoặc cung cấp thông tin cho Xuân, Vũ để lên hóa đơn và gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Lê Đức Quý đóng vai trò giúp sức cho Lê Thị Hạnh, thực hiện việc vận chuyển hóa đơn trực tiếp đến cho Nguyễn Nam Khánh, hoặc đến địa điểm khách hàng yêu cầu.