Triệt phá đường dây ma túy từ kẻ ngáo đá cầm dao múa may

Từ lời khai của Tuấn, cảnh sát triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Vũ Tiến Thành cầm đầu.

Ngày 26/6, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Tiến Thành (58 tuổi), Đặng Thế Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi), Trần Văn Quang (29 tuổi) và Đinh Văn Yêu (37 tuổi) về các tội Mua bán, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, chiều 13/6, chính quyền địa phương nhận tin báo của người dân về trường hợp Nguyễn Văn Tuấn có biểu hiện ngáo đá, cầm dao múa may tại xã Thái Học, huyện Bình Giang. Công an huyện Bình Giang cùng Công an xã Thái Học đã ngăn chặn, đưa người này về trụ sở để điều tra.

5 bị can bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hải Dương.

Tại đây, Tuấn khai nhận nằm trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Vũ Tiến Thành là kẻ cầm đầu, cung cấp ma túy cho Hoàng đem bán.

Sau đó, Hoàng sẽ trực tiếp hoặc thông qua Quang bán lại ma túy cho các con nghiện, trong đó Tuấn là "khách quen" của chúng. Tuấn khai hắn ta thường mang ma túy về nhà của mình để tổ chức sử dụng chung với một số con nghiện khác.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang khởi tố vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để triệt phá đường dây trên.

Theo nhà chức trách, Thành từng có một tiền án liên quan đến ma túy vào năm 2018, Tuấn cũng có một tiền án năm 2016 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.