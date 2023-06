Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, lừa chạy án tiền tỷ ở TP.HCM

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, đồng thời cảnh sát bóc gỡ thêm vụ lừa chạy án tiền tỷ.

Ngày 9/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ công an phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Thành (35 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em ruột Thành), Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi, sống như vợ chồng với Thành), Lưu Trường Giang (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, quê Đắk Lắk), Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi), Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng), Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả cả giấy đăng kiểm xe cơ giới

Sau thời gian theo dõi, chiều 29/5, ban chuyên án kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thùng hàng gồm 34 hộp giấy bọc nylon đựng áo và tài liệu giả, tại trước cổng chung cư Gia Hòa, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức. Đồng thời, cảnh sát kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) thùng hàng gồm 36 hộp giấy đựng ví và tài liệu giả trước căn nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh.

Qua khai thác và mở rộng vụ án, Công an TP.HCM bắt giữ Trần Tiến Thành cùng 10 đồng phạm. Khám xét khẩn cấp chỗ ở những người này, cảnh sát thu giữ hàng trăm bộ giấy tờ giả như: chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại; chứng chỉ đạo tạo, hành nghề; giấy phép lái xe môtô, ôtô; giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa; giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ; giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ; giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; phôi giấy phép lái xe. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ hàng chục con dấu, máy ép nhựa, máy vi tính, 5 máy in, 13 điện thoại di động.

Chiêu ngụy trang qua mặt công an

Đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm, thành viên. Trong đó, Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm Giang, Vỹ, Xuân, Nhi, Hiếu, Quyết, Hưng và Tùng. Ngoài ra, nhóm này móc nối với Sơn và Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.

Thông qua mạng xã hội, Thành mua của người đàn ông một bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, thẻ ngành công an, sổ tiết kiệm ngân hàng với giá 15 triệu đồng. Thành chuyển bộ file cho Nhi lưu trong USB để Nhi sử dụng làm giấy tờ giả.

Thành (bìa trái) cầm đầu đường dây làm giả, mua bán giấy tờ giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Để tổ chức, Thành thuê nhiều căn nhà và căn hộ chung cư Gia Hòa, phường Phước Long B, TP Thủ Đức và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết hàng hóa để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng bọn đặt GrabBike giao cho Bưu cục Bình Hưng để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua người môi giới.

Bằng thủ đoạn trên, đầu năm đến ngày 29/5, Thành cùng đồng bọn làm giả hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900 triệu đồng.

Cô gái 27 tuổi lừa chạy án một tỷ đồng

Theo cảnh sát, khi biết tin Trần Tiến Thành bị triệu tập thì ngày 29/5, Đạt liên lạc với Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) để nhờ Duyên giúp cho nhóm của Thành.

Đạt cung cấp thông tin về nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội của nhóm Thành cho Duyên biết để nhờ Duyên tìm hiểu thông tin và tìm cách giúp. Duyên dùng điện thoại di động để điện thoại cho một người quen biết trước đây, kể việc của Thành và nhờ giúp.

Duyên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Duyên được người này hứa hẹn lo cho những người bị bắt được tại ngoại, nên báo lại cho Đạt biết. Sau đó, Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị đủ một tỷ đồng để lo việc.

Sau khi xoay xở được tiền, Đạt nhờ Trà Thanh Hiếu mang một tỷ đồng đựng trong túi giấy, giao cho Phạm Đức Huy theo yêu cầu của Duyên tại cửa hàng mua bán điện thoại mà Huy đang làm ở quận Bình Thạnh.

Tiếp đó, Huy chuyển vào tài khoản của Duyên 990 triệu đồng, còn 10 triệu đồng thì Duyên cho Huy. Lấy được tiền, Duyên sử dụng tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ 205 triệu đồng.

Sau khi giao tiền, Đạt liên tục nhắn tin cho Duyên hỏi thăm tình hình. Duyên nhiều lần bịa đặt ra các lý do khác nhau như đang đi quan hệ; đang đến nhà người ta để lo việc; đang đi xử lý công việc để Đạt tin tưởng.

Đến tối 30/5, Đạt bị Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệu tập và khai báo việc đưa tiền cho Duyên. Từ lời khai trên, cơ quan điều tra sau đó bắt giữ Duyên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của ban giám đốc Công an TP.HCM, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, chuyên án đạt được thành công, bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn, thu giữ nhiều công cụ dùng để sản xuất giấy tờ giả cùng nhiều tang, tài vật.

Thành tích này nhằm khẳng định Công an TP.HCM xử lý nghiêm minh những người phạm pháp và góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.