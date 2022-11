Triệt phá đường dây ghi số đề quy mô hơn 800 triệu đồng mỗi ngày

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, phòng cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, bắt giữ 10 người.

Ngày 16/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, giám đốc công an tỉnh, đại tá Nguyễn Đức Hải, phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ 10 người với số tiền đánh bạc hơn 800 triệu đồng mỗi ngày.

Qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tại địa bàn TP Vinh và huyện Đô Lương do Trần Thị Tố Nga (SN 1971, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh) cầm đầu, là người từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, nên quá trình hoạt động Nga rất tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Những người trong đường dây đánh bạc.

Cụ thể, để điều hành đường dây đánh bạc của mình, Nga không trực tiếp nhận các bảng lô, đề từ cấp dưới, mà thuê Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) thay Nga giao dịch. Nga cũng quy định các giao dịch trong quá trình đánh bạc của tất cả người trong đường dây từ việc nhận đến thanh toán tiền lô, đề đều được thực hiện trực tuyến qua mạng xã hội và tài khoản Internet banking.

Ngoài ra, khi đến khung giờ chuyển số lô, số đề (khoảng 17h đến 20h hàng ngày), những người trong đường dây sẽ ở trong nhà có lắp đặt hệ thống camera giám sát để tránh sự phát hiện của cơ quan công an và thuận tiện cho việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi bị phát hiện.

Xác định hành vi của những người trong đường dây đánh bạc do Trần Thị Tố Nga gây bức xúc trong dư luận, kéo theo nhiều hệ luỵ cho xã hội và cũng là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Trần Thị Tố Nga cầm đầu đường dây đánh bạc.

Trong quá trình theo dõi, ngày 15/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương và các đơn vị liên quan tiến hành đồng loạt bắt 10 người tại 10 điểm đánh số lô, số đề trên địa bàn huyện Đô Lương và TP Vinh.

Cơ quan công an thu giữ 15 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng và một số tang vật liên quan, đồng thời chứng minh được ngày 15/11, tổng số tang vật mà những người sử dụng đánh bạc là hơn 830 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương mở rộng chuyên án, truy bắt những người còn lại trong đường dây đánh bạc.