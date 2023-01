Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Từ tháng 8/2021 đến nay, nhóm của Khang và Lộc đã lôi kéo hơn 17.000 người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an tỉnh này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an đấu tranh) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng liên quan nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhóm cầm đầu là Nguyễn Bảo An Khang và Nguyễn Phước Lộc, cùng ngụ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nhóm này thông qua việc thiết lập, điều hành các website "chanlemomo.win" và "chanlemomo.cc", và lợi dụng các website đăng tải thông tin quảng cáo về "Hệ thống chẵn lẻ MoMo", "giao dịch tự động 24/24" của Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) để tiến hành tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng. Từ tháng 8/2021 đến khi bị bắt, họ đã lôi kéo hơn 17.000 người tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 100 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã thu giữ nhiều máy tính xách tay, máy vi tính để bàn, điện thoại di động và hơn 500 thẻ sim điện thoại di động được sử dụng để mở các tài khoản phục vụ cho các hoạt động giao dịch thu tiền đồng bọn...

Ngoài 2 người có tên trên, cơ quan chức năng cũng đã mời, làm việc với hàng chục nghi can trong đường dây đánh bạc trên.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.