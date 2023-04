Triệt phá đường dây cho vay lãi trên 500%/năm

Nhóm nghi phạm trong vụ án cho nhiều người tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Nghi phạm Lê Thị Xim tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngày 3/4, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Họ gồm: Lê Thị Xim (38 tuổi, ở xã Quảng Thạch); Đào Văn Tuấn (33 tuổi, ở xã Quảng Nham); Nguyễn Văn Thạch (27 tuổi, ở xã Quảng Thạch); Lê Khắc Ứng (27 tuổi, ở xã Quảng Hải); Hoàng Thị Hiền (30 tuổi); Ngô Văn Hà (30 tuổi); Bùi Sỹ Sơn (27 tuổi, đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).

Nhà chức trách xác định Lê Thị Xim là người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở huyện Quảng Xương. Xim và các nghi phạm dùng mạng xã hội nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay tiền và thu hồi nợ.

Với lãi suất từ 3.000-15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm), từ năm 2021 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng .

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Theo Công an huyện Quảng Xương, từ tháng 12/2022 đến nay, công an huyện này đã khởi tố 17 vụ án, 23 bị can, bắt tạm giam 5 người về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.