Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề và cá độ bóng đá World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.

Sáng 10/12, theo Công an Đắk Lắk, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phòng CSHS phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề với quy mô rất lớn nên đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 7/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác bám sát, mật phục và bắt giữ nhiều người, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Nguyễn Trọng Long cầm đầu đường dây cá cược.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Trọng Long (SN 1990, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu cùng Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1989, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) đứng ra tổ chức. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, triệu tập làm việc 31 người liên quan tại các địa bàn các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng , tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng .

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những người này câu kết chặt chẽ với nhau, có phân chia vai trò cho từng người. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất kín đáo, tinh vi, không nhận ghi phơi đề trực tiếp mà đều sử dụng điện thoại di động để nhắn tin nhận, chuyển số đề, cá cược bóng đá. Đồng thời, những người này thường xuyên thay đổi số điện thoại. Giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như Messenger, Viber, Telegram để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022, Long và Khoa đã nhận 3 tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng Internet để chia nhỏ thành nhiều tài khoản, giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược với lượng tiền giao dịch rất lớn.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.