Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Phó giám đốc Công an Đồng Tháp làm Cục phó Cục Cảnh sát hình sự

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với thượng tá Bùi Đức Tài, Phó giám đốc Công an tỉnh.