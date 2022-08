Triệt phá 3 vụ án liên quan đến tín dụng đen ở Lạng Sơn

Ngô Việt Anh (SN 1989) khai nhận từ tháng 2 đến nay, đã cho một số người vay với lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính trên 48 triệu đồng.

Ngày 25/8. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã liên tiếp triệt phá 3 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng đều cư trú trên địa bàn huyện Chi Lăng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, từ thông tin của quần chúng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, nắm được thông tin về việc Phùng Văn Hà (SN 1967, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi lăng, Lạng Sơn) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phùng Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến sáng ngày 23/8, lực lượng chức năng đã tống đạt và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phùng Văn Hà để điều tra.

Tuy nhiên, Hà đã có hành vi chống đối và có nhiều lời nói thách thức, đe dọa lực lượng chức năng. Đối tượng cầm con dao bằng kim loại dài khoảng 60 cm lao ra tấn công Tổ khám xét, rồi đóng cửa cố thủ trong nhà và sau đó bỏ trốn.

Một ngày sau, Phùng Văn Hà đã đến cơ quan công an trình diện và giao nộp các vật chứng liên quan. Cơ quan điều tra Công an Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Văn Hà về hành vi Chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngô Việt Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt phá thành công 2 vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bắt giữ 2 đối tượng Ngô Việt Anh (SN 1989) và Bùi Thị Trường (SN 1954), cùng trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Quá trình khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.

Tại Cơ quan điều tra, Ngô Việt Anh khai nhận từ tháng 2 đến nay, đã cho một số người vay với hình thức vay bát họ, lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính trên 48 triệu đồng.

Còn Bùi Thị Trường cũng bắt đầu cho vay từ tháng 10/2020 với lãi suất 146%-255%/năm, thu lợi bất chính trên 187 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.