Triệt phá 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền vào ngày Tết

Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt phá liên tiếp 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Bình Tân và TP Vĩnh Long vào ngày 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng công an địa phương triệt phá 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Bình Tân và TP Vĩnh Long.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an TP Vĩnh Long và Công an phường 5 bất ngờ kiểm tra khu đất trống thuộc khóm 4, phường 5, TP Vĩnh Long.

Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 10 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Những người đá gà ăn thua bằng tiền bị công an bắt giữ vào ngày 22/1. Ảnh: Nam Long.

Tang vật thu giữ gồm 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 7 xe máy, 12 điện thoại di động và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 21/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bình Tân bố trí lực lượng ập vào bắt quả tang 9 người đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con gà, nhiều cặp cựa sắt, cân đồng hồ, 6 môtô, 9 điện thoại di động và 118 triệu đồng tiền khám xét trên người các nghi phạm.

Hiện các vụ việc được điều tra, làm rõ.