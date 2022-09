Triển lãm Golden Knot 2022 kiến tạo đám cưới trong mơ cho các cặp đôi

Tổ chức tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Golden Knot 2022 đã giúp nhiều đôi uyên ương lựa chọn những dịch vụ chất lượng cho ngày trọng đại.

Trong những năm gần đây, đám cưới dường như không chỉ dừng lại ở những nghi thức truyền thống giữa hai nhà thông gia, mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ và sự cá tính của cô dâu chú rể.

Triển lãm Golden Knot là sự kiện giúp các cặp đôi tự mình trải nghiệm lễ cưới “bước ra từ cổ tích”. Đặc biệt, triển lãm cưới lần này còn có sự góp mặt của top 3 Miss World 2022 Việt Nam 2022 là Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi.

Top 3 Miss World 2022 có mặt tại triển lãm cưới.

Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ cưới như Quyên Nguyễn Bridal, Camile Bridal, Hoàng Khánh Florist, rượu vang Penfolds, Văn Hùng Tailor… Golden Knot còn là nơi giúp nhiều cặp đôi có cơ hội tham gia những trải nghiệm đặc biệt như thử làm cô dâu cùng Quyên Nguyễn Bridal và Camile Bridal; tham gia workshop tự làm nến thơm cùng thương hiệu Bày Concept; hướng dẫn bó hoa cưới cầm tay cô dâu cùng chuyên gia Hoàng Khánh…

Khách thử váy cô dâu của Camile Bridal, tự sáng tạo nến thơm cho riêng mình từ Bày Concept.

Tối ngày cuối của triển lãm, khách mời đã có cơ hội chiêm ngưỡng những tà áo dài cưới thướt tha của thương hiệu Quyên Nguyễn Bridal trong buổi trình diễn thời trang “My one and only". Thông qua buổi trình diễn, nhà thiết kế muốn truyền tải thông điệp về cá tính trong ngày lễ trọng đại, đồng thời đem đến cơ hội để khách mời chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bộ sưu tập áo dài cưới mang đến những giây phút mãn nhãn cho người xem.

Được tổ chức lần đầu tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, sự kiện mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị, doanh nghiệp, các cặp đôi sắp tổ chức lễ cưới. Trong đó, phải kể đến việc tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ bước đầu. Bên cạnh đó, Golden Knot cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thị trường dịch vụ cưới phát triển mạnh mẽ sau quãng thời gian dài ngủ đông do ảnh hưởng dịch bệnh.

Tọa lạc giữa trung tâm quận Ba Đình, kế bên hồ Giảng Võ thơ mộng, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake sở hữu nhiều lợi thế để trở thành địa điểm lý tưởng cho tiệc cưới lãng mạn của các cặp đôi.

Không gian tiệc cưới ấn tượng của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

Lấy sự tận tâm và nhiệt huyết làm kim chỉ nam, bởi vậy mọi khách mời khi tham gia tiệc cưới tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đều được phục vụ chỉn chu từ thực đơn sang trọng, dịch vụ đưa đón cho đến tiệc sau cưới ấn tượng. Độc giả tìm hiểu thêm về Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake tại đây.