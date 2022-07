Trí tuệ nhân tạo - ngành học tiềm năng tại SIU

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những ngành học được yêu thích tại Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Theo học ngành này, sinh viên có cơ hội làm việc ở tập đoàn công nghệ lớn.

Theo “Báo cáo thị trường IT việt nam - Developers Recruitment State 2021" do TopDev phát hành, mức lương trung bình hàng tháng của kỹ sư AI là 3.054 USD (khoảng 70 triệu đồng), cao nhất trong các kỹ sư IT.

Tuy nhiên, nhân lực chất lượng ngành IT nói chung và AI nói riêng vẫn khan hiếm. Theo đánh giá của Google Brain, tính đến 2020, nhu cầu nhân lực phục vụ AI là khoảng 1 triệu người, nhưng chỉ có khoảng 10.000 nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác của của TopDev về thị trường nhân lực IT chỉ ra cả nước hiện có 235 trường đại học, trong đó có 153 trường đào tạo IT. Hàng năm, chỉ có khoảng 50.000 sinh viên ngành này ra trường. Song nhiều công ty vẫn không thể tuyển dụng nhân lực đủ am hiểu và chất lượng về lĩnh vực AI.

Vì sao nên học AI tại SIU?

Năm 2022, SIU tuyển sinh khoảng 60 sinh viên chuyên ngành AI. Tại SIU, chương trình về AI được đào tạo bởi các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo. Chương trình được xây dựng dựa trên khung đào tạo của các đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI như MIT, Stanford, CMU, NUS…

Bên cạnh nắm vững lý thuyết, sinh viên được trải nghiệm phòng lab hiện đại, thực tập tại nhiều công ty công nghệ lớn thông qua các dự án thực tế ở đa dạng lĩnh vực kinh tế, y khoa, nông nghiệp, du lịch...

Đáng chú ý, sinh viên năm cuối được hướng dẫn bởi các chuyên gia AI hàng đầu. Một số chuyên gia trong số này đang làm việc ở các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Microsoft, Amazon, IBM, Google, Facebook…

SIU đồng hành cùng sinh viên năm nhất lấy chứng chỉ chuyên ngành quốc tế từ các đại học top đầu thế giới.

Sinh viên chuyên ngành AI tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như kỹ sư phát triển ứng dụng AI, kỹ sư phát triển hệ thống thông minh, hệ thống tự động hóa, robot, hoặc làm việc tại các bộ phận phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo, xử lý/phân tích/khai thác dữ liệu lớn tại các tập đoàn công nghệ, kinh tế, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn…

Thế mạnh của SIU là sự hợp tác sâu rộng trong đào tạo, kết nối nguồn lực với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Các việc làm khác mà sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo SIU có thể đảm nhận là quản trị điều hành kỹ thuật cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh sản phẩm robot, ứng dụng robot trong sản xuất, chế tạo và vận hành… Ngoài ra, nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên gia nghiên cứu làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học cũng là những công việc sinh viên ngành học này có thể ứng tuyển.

Đồng thời, các bạn có thể khởi nghiệp, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống. Đây cũng là điều được các giảng viên, chuyên gia tại SIU khuyến khích.

Những học bổng tài năng hấp dẫn

Năm nay, SIU tuyển sinh chuyên ngành AI với các phương thức: Xét tuyển kết quả thi THPT 2022; kết quả học bạ lớp 12; kết quả học bạ 5 học kỳ; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022.

SIU có các mức học bổng tài năng từ 100%, 60%, 40% học phí 4 năm đại học. Học bổng đến từ quỹ phát triển tài năng dành cho các chuyên ngành của Khoa kỹ thuật và Khoa học máy tính.

Học bổng 100% học phí 4 năm dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 25 điểm trở lên; xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 25 điểm trở lên và có học lực giỏi cả năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đạt từ 950 điểm trở lên.

Sinh viên khối ngành Khoa học máy tính SIU được thụ hưởng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín như Nvidia, Lambda, PAL Robotics...

Học bổng 60% học phí 4 năm được dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên; xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 24 điểm trở lên và có học lực khá cả năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đạt từ 900 điểm trở lên.

Học bổng 40% học phí 4 năm dành cho học sinh xét tuyển kết quả THPT tổ hợp 3 môn đạt từ 23 điểm trở lên; xét điểm học bạ lớp 12 với 3 môn tổ hợp đạt từ 23 điểm trở lên và có học lực khá cả năm lớp 12; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đạt từ 850 điểm trở lên.

BOX

Với mục tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học máy tính cho sự phát triển của Việt Nam, bên cạnh AI, SIU còn đẩy mạnh đầu tư các chuyên ngành trọng điểm gồm: Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và an ninh thông tin, đi kèm quỹ học bổng lên đến hàng chục tỷ đồng. Chi tiết về học bổng và chính sách tuyển sinh, thí sinh xem tại đây hoặc liên hệ hotline: 0386809521.