Tri thức trực tuyến Zing News đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia

Miền Bắc sắp đón mưa lớn kéo dài

0

Dự báo từ tối nay (21/6), miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 22 đến 25/6, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to.