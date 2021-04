Treo thưởng chiếc rương vàng cho người giải được câu đố trong sách

Một cuốn sách truy tìm kho báu mới lên kệ. Người tìm được lời giải cho câu đố trong sách sẽ được nhận phần thưởng là chiếc rương bằng vàng thật.

Chiếc rương được Michel Becker mua lại, hiện là giải thưởng cho người giải được manh mối trong cuốn sách truy tìm kho báu mới xuất bản của ông, mang tên The Golden Treasure of the Entente Cordiale (tạm dịch: Kho báu vàng của Entente Cordiale).

Cuốn sách được xuất bản theo hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp, mỗi phiên bản khác nhau dẫn đến hai địa điểm riêng biệt.

Chiếc rương bằng vàng được trao tặng cho Tổng thống Pháp Émile Loubet tháng 7/1903. Ảnh: Theguardian.

Mỗi cuốn sách gồm 9 câu đố, được tạo thành từ các hình minh họa của Becker và văn bản bí mật ẩn trong câu chuyện kèm theo, do Pauline Deysson viết.

Người đọc phải giải mã ẩn trong hình minh họa để tìm ra đoạn văn bản còn thiếu. Điều này sẽ giúp họ giải được bài toán hóc búa. Sau khi tất cả 9 câu đố được giải mã, độc giả có thể tìm thấy nơi chôn cất hai chìa khóa pha lê, một ở Anh và một ở Pháp.

Khi tìm thấy cả hai khóa, những người săn kho báu có thể ghép chúng lại với nhau để mở chiếc tủ nơi Becker đang cất giữ chiếc rương vàng.

Nhà sử học người Anh Stephen Clarke chia sẻ rằng dù không biết kho báu hiện được cất giấu ở đâu, ông từng nhìn thấy nó: “Đó là một khối vàng rất chắc chắn. Tôi rất ngạc nhiên khi nó không nằm trong viện bảo tàng hay do nhà nước Pháp thu hồi”.

Một bức tranh khắc cho thấy thị trưởng London trao tặng chiếc rương cho Tổng thống Pháp Émile Loubet vào tháng 7/1903. Ảnh: Chris Hellier / Alamy.

Vincenzo Bianca, người tạo ra các câu đố, cho biết: “Michel là một nghệ sĩ. Ông ấy làm những điều mà một số người thấy khó hiểu. Ông ấy không hy vọng kiếm được bất kỳ khoản tiền nào từ hoạt động này, nhưng ít nhất cũng hy vọng sẽ hòa vốn. Nếu mọi người đam mê cuộc phiêu lưu, ông ấy sẽ đạt được điều mình muốn”.

“Chỉ với một tờ giấy và cây bút chì là đủ để giải mã các câu đố. Người đọc sẽ cần phải nghiên cứu thêm và sử dụng mạng Internet như một đồng minh có giá trị trong việc tìm kiếm thông tin”, Bianca và Becker viết trong cuốn sách.

“Đây không phải cuộc truy tìm kho báu dễ dàng. Để chinh phục nó, bạn sẽ cần sự kiên trì: Một kho báu chỉ có thể tiếp cận những người dũng cảm”, ông cho biết thêm.

Michel Becker là người minh họa cho cuốn sách truy tìm kho báu Sur La Trace de La Chouette d’Or (tạm dịch: Cuộc săn tìm con cú vàng) của Max Valentine, được xuất bản năm 1993. Cuốn sách bao gồm 11 câu đố, nếu giải được, sẽ xác định được vị trí của con cú vàng do Becker điêu khắc. Tuy nhiên, đến nay, chưa có ai giải được.

Trước đó, cuốn sách minh họa Masquerade của Kit Williams xuất bản năm 1979 cũng chứa manh mối về vị trí bí mật của một con thỏ vàng. Masquerade đã bán được hai triệu bản trên khắp thế giới. Một thợ săn ẩn dật đã tìm ra vị trí thông qua mối liên hệ với bạn gái cũ của tác giả Williams.