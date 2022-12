Treo pano in cờ Trung Quốc, trường đại học giải trình lỗi sai

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp khẩn cấp và có thông báo xử lý ban đầu việc sử dụng áp phích in cờ Trung Quốc sai quy định tại hội thao quân sự ở cơ sở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Áp phích từng được đặt tại cơ sở 2 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường này cho biết sáng 20/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh áp phích chào mừng tại cơ sở Từ Sơn có một phần hình ảnh lá cờ nước ngoài.

Ban giám hiệu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh và cá nhân liên quan báo cáo cụ thể vụ việc. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng.

Tại cuộc họp, khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh cho hay giữa tháng 12 có trình kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 22/12 với các giảng viên thỉnh giảng, kết hợp với chương trình hội thao quân sự của sinh viên tại cơ sở Từ Sơn.

Đối với hội thao quân sự, Phó chủ nhiệm khoa phụ trách bộ môn Quân sự đã tự quyết định phối hợp với cán bộ của Phòng Quản trị B cho in và treo áp phích trên thao trường mà không báo cáo xin phép Chủ nhiệm khoa và trường.

Trong quá trình thuê in áp phích, đơn vị dịch vụ in quảng cáo có đề xuất sửa lại thiết kế do phông chữ quá nhỏ. Do Phó chủ nhiệm khoa và cán bộ của Phòng Quản trị B chỉ kiểm tra nội dung phần chữ mà không kiểm tra cẩn thận lại phần phông nền đã bị thay đổi, nên đã đồng ý cho in và treo tại thao trường vào sáng 19/12. Khi phát hiện sai sót, khoa đã tháo dỡ khỏi thao trường.

Sau khi nghe giải trình, ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó hiệu trưởng kết luận, đây là một sai phạm rất nghiêm trọng về trách nhiệm an ninh chính trị, có tác động tiêu cực tới tâm tư tình cảm, tinh thần yêu nước của cán bộ giảng viên, sinh viên và dư luận xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của trường.

“Do thiếu ý thức kỷ luật và thiếu tinh thần trách nhiệm, Phó chủ nhiệm khoa và cán bộ trực tiếp thực hiện sẽ phải chịu hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc trước nhà trường”, ông Nghiệp nói.

Trước mắt, nhà trường quyết định đình chỉ công tác đối với Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh Trịnh Mạnh Hùng và nhân viên Phòng Quản trị B Ngô Văn Công. Trường yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa và Trưởng Phòng Quản trị B cùng các cán bộ liên quan tự nhận hình thức kỷ luật và có báo cáo để trường quyết định hình thức kỷ luật chính thức.

Đối với đơn vị làm dịch vụ quảng cáo bên ngoài có liên đới trách nhiệm, trường đề nghị cơ quan công an hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích đưa phông nền sai trái vào áp phích để có căn cứ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.