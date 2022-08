Trèo cây vào nhà lấy chìa khóa bỏ quên, người đàn ông ngã tử vong

Quên chìa khóa trong nhà nên người đàn ông đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên, do trơn trượt, nạn nhân ngã xuống đất và tử vong.

23 giờ ngày 21/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa nhà số 23, phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ quan y tế và lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông đã tử vong.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, rằng nạn nhân là tên trộm, lợi dụng trời mưa trèo vào cửa hàng điện thoại đóng cửa để thực hiện hành vi vi phạm rồi bị trơn trượt, ngã tử vong, nhà chức trách đã bác bỏ thông tin này.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân là chủ cửa hàng kinh doanh gần nơi tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân do quên chìa khóa trong nhà nên đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên do trơn trượt nên đã ngã xuống đất.

Người này tử vong ngay sau khi ngã vì đa chấn thương.