Trèo ban công bái vọng lễ cầu an ở Hà Nội

Tối 14/2, tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) diễn ra lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần. Đây là năm thứ 2 lễ cầu an được tổ chức theo hình thức trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.